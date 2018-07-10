الزق: تحركات العمادي تهدف للتعامل مع غزة ككيان سياسي مُستقل

رام الله - دنيا الوطنحذر أمين سر هيئة العمل الوطني محمود الزق، من تحركات رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمارغزة السفير محمد العمادي في قطاع غزة، والتي تهدف في نهاية الأمر إلى التعامل مع غزة ككيان سياسي مستقل، تحت مسميات الوضع الإنساني في القطاع.وأضاف الزق لإذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم، الثلاثاء، أن أي محاولة للتعامل مع قطاع غزة ككيان سياسي مستقل، هو محاولة خطيرة جداً، يجب أن يتم رفضها من الكل الفلسطيني، مؤكداً أن منظمة التحرير هي السلطة الشرعية الوحيدة لأبناء شعبنا، وقطاع غزة جزء أساسي منها.وأوضح الزق، أن كل هذه المحاولات، تأتي بالتزامن مع المشروع الأمريكي بطرح ما يُسمى (صفقة القرن) وسعيها إلى تعزيز الانقسام لتنفيذ مخططها بانفصال غزة عن الدولة الفلسطينية والتعامل معها ككيان مستقل، داعياً الجميع إلى تفويت الفرصة أمام هذه المخططات التصفوية بتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام.