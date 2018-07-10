نزال: حماس تُرشح نفسها أمام إسرائيل والولايات المتحدة للقبول بإقامة دولة بغزة

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم حركة فتح، عضو المجلس الثوري، جمال نزال: إن حركة حماس تطرح مناقصة وطنية، وتُرشح نفسها أمام إسرائيل والولايات المتحدة؛ للقبول بإقامة دولة فلسطينية في غزة فقط.وأشار نزال في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم، الثلاثاء، إلى أن ما تطرحه حماس مع مروجين إقليمين بالتنازل عن ثوابتنا الوطنية، وإقامة دويلة في غزة، يتزامن مع طرح الولايات المتحدة، ما يسمى (صفقة القرن)؛ لتصفية القضية الوطنية، مقابل تمسك القيادة بمواقفها الرافضة لكل المشاريع التصفوية للمشروع الوطني.وتابع نزال: إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على القيادة بسبب رفضها (صفقة القرن) لتصفية المشروع الوطني، مقابل تمسكها بحقوق شعبنا وإقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة على حدود العام سبعة وستين بعاصمتها القدس.