الاحتلال يزيل جدارية لجامعة القدس في القدس القديمة

رام الله - دنيا الوطنأزالت طواقم تابعة لسلطات الاحتلال، الليلة الماضية، جدارية من الحجر تابعة لجامعة القدس، عند مدخل سوق القطانين المُفضي للمسجد الأقصى.وكانت جامعة القدس، علقت الجدارية المذكورة، عقب انتهائها مؤخراً من ترميم حمامين تاريخيين أثريين في المنطقة.