مباشر | استعدادات في غزة لاطلاق سفينة الحرية 2 لكسر الحصار

شؤون فلسطينية

سفن كسر حصار غزة تقترب من محطتها الأخيرة

سفن كسر حصار غزة تقترب من محطتها الأخيرة
رام الله - دنيا الوطن
غادرت سفينتا (العودة) و(حرية)، ميناء (اجاكسيو) في جزيرة كورسيكا الفرنسية في البحر المتوسط في طريقهما إلى مدينة نابولي الإيطالية، ومن المتوقع وصولها خلال اليومين القادمين.

ومن ثم ستغادرها باتجاه ميناء (باليرمو) في جزيرة صقلية الإيطالية، حيث ستلتقي هناك بالقاربين الشراعيين (ماريد) و(فلسطين).

وأعلنت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، أنه سيتم تنظيم عدد من الفعاليات التضامنية، كما ستقوم لجان مختصة بعقد دورات في المقاومة السلمية لكل المشاركين على متن السفن الأربعة، والبالغ عددهم في الجزء الأخير من الرحلة حوالي 45 من النشطاء الدوليين، ومن الشخصيات العامة من أكثر من 15 دولة.

وقالت: من ضمن المشاركين النائب الأردني يحيى السعود، رئيس لجنة فلسطين في البرلمان الأردني، الذي أعلن في بيان رسمي في الأسبوع الماضي عن مشاركته في سفن كسر الحصار.

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