ترامب يشكو لبوتين (غباء وحماقة) مستشاريه

رام الله - دنيا الوطنأكدت صحيفة (لينتا رو) الروسية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شكا لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، "حماقة" مستشاريه في الأمن القومي.وأضافت الصحيفة الروسية، أن ترامب نعت مستشاريه في الأمن بـ"الأغبياء"، بسبب مكالمات هاتفية عارضوها بين الأخير ونظيره الروسي.ووفق ما نقلت قناة (روسيا اليوم)، فإن مكالمة هاتفية بين الرئيسين جرت في شهر آذار/ مارس الماضي، عارضها مستشارو ترامب إلا أن الأخير أصر عليها، وطالبوه لاحقاً بألا يهنئ بوتين بفوزه في الانتخابات الرئاسية، الأمر الذي تجاهله ترامب تماماً، وقام بتهنئة نظيره بفوزه في الانتخابات التي أجريت في الشهر ذاته الذي تمت فيه المكالمة.وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب لم يتجاهل توصيات المستشارين فحسب، بل أخبر بوتين في المكالمة الهاتفية بأنهم "أغبياء ولا ينبغي الاستماع إليهم".يذكر، أن ترامب وبوتين، سيجتمعان في العاصمة الفنلندية هلسنكي بتاريخ 16 من الشهر الجاري، في أول قمة رسمية لهما، لبحث سبل تطوير العلاقات بين البلدين، وبحث ملفات مهمة مثل سوريا.