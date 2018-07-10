دولي

ترمب لحلف الأطلسي: عليكم أن تبدؤوا دفع فواتيركم

ترمب لحلف الأطلسي: عليكم أن تبدؤوا دفع فواتيركم
رام الله - دنيا الوطن
هاجم الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بعنف مجدداً الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، بسبب عدم إسهامها بما يكفي لتمويل الحلف، في الوقت الذي تبقي فيه تلك الدول على فائضها التجاري مع الولايات المتحدة.

وعشية مغادرته لحضور قمة للحلف في بروكسل على مدى يومي الأربعاء والخميس المقبلين، ربط ترمب بين تمويل الحلف والممارسات التجارية للدول الأخرى الأعضاء.

وقال ترمب على (تويتر): "الولايات المتحدة تنفق على حلف شمال الأطلسي بزيادة كبيرة، مقارنة بما تنفقه أي دولة (عضو) أخرى. هذا ليس عدلا وغير مقبول. ورغم أن تلك الدول تزيد إسهاماتها منذ أن أتيت لمنصبي فإن عليها فعل المزيد".

وفي تغريدة أخرى شكا ترمب من الفائض التجاري الأوروبي مع الولايات المتحدة.

وخلال أول قمة يحضرها للحلف العام الماضي، ندد ترمب بانخفاض الإنفاق الدفاعي للدول الأوروبية، ودعا الحلف لأن يتصدر جبهة القتال ضد المتطرفين. بل إنه فاجأ كثيرا من زعماء الحلف بحثهم على التركيز على الهجرة غير الشرعية. لكن يبدو أنه منشغل هذا العام بمسألة التجارة.

وقال ترمب الأسبوع الماضي في لقاء شعبي "سأقول لحلف الأطلسي: عليكم أن تبدؤوا بدفع فواتيركم، فالولايات المتحدة لن تتكفل بكل شيء، إنهم يفتكون بنا في التجارة".

أخبار ذات صلة

غباي: نتنياهو لم يعد سيد الأمن بل سيد الميكروفون فقط

غباي: نتنياهو لم يعد سيد الأمن بل سيد الميكروفون فقط

وزير الخارجية الإثيوبي: جهود محمد بن زايد تنهي حرباً استمرت 20 عاماً

وزير الخارجية الإثيوبي: جهود محمد بن زايد تنهي حرباً استمرت 20 عاماً

&#34;فضيحة إيرانية&#34; مع بدء العقوبات الأمريكية.. نقل 300 مليون يورو بالطائرات

"فضيحة إيرانية" مع بدء العقوبات الأمريكية.. نقل 300 مليون يورو بالطائرات

ارتفاع حصيلة ضحايا الامطار الغزيرة باليابان الى 141 شخصاً

ارتفاع حصيلة ضحايا الامطار الغزيرة باليابان الى 141 شخصاً

&#34;أطفال الكهف&#34;.. إخراج ثمانية وفرق الإنقاذ تستعد لإخراج الباقي

"أطفال الكهف".. إخراج ثمانية وفرق الإنقاذ تستعد لإخراج الباقي

صهره وزيراً للمالية.. أردوغان يُعلن حكومته الجديدة

صهره وزيراً للمالية.. أردوغان يُعلن حكومته الجديدة

مراقب الدولة بإسرائيل: أكثر من مليوني إسرائيلي يفتقرون للحماية من التهديدات الصاروخية

مراقب الدولة بإسرائيل: أكثر من مليوني إسرائيلي يفتقرون للحماية من التهديدات الصاروخية

استقالة وزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون

استقالة وزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون

التعليقات

الدنيا حكايات

صواريخ سوريا

صواريخ سوريا

شؤون فلسطينية

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من قوات الاحتلال

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من قوات الاحتلال

فيديو: السلطات الاسرائيلية تهدم منزلين في قلنسوة داخل أراضي الـ48

فيديو: السلطات الاسرائيلية تهدم منزلين في قلنسوة داخل أراضي الـ48

قوات الاحتلال تعتقل أربعة فلسطينيين بالضفة وتصادر آلاف الشواكل

قوات الاحتلال تعتقل أربعة فلسطينيين بالضفة وتصادر آلاف الشواكل

الأسرى الإداريون في سجون الإحتلال يخوضون إضرابا عن الطعام ومقاطعة محاكم الإحتلال

الأسرى الإداريون في سجون الإحتلال يخوضون إضرابا عن الطعام ومقاطعة محاكم الإحتلال

اليوم.. رحلة بحرية من غزة لكسر الحصار

اليوم.. رحلة بحرية من غزة لكسر الحصار

اتحاد شركات أنظمة المعلومات &#34;بيتا&#34; تستنكر القرار الإسرائيلي بوقف الاستيراد عبر ايرز

اتحاد شركات أنظمة المعلومات "بيتا" تستنكر القرار الإسرائيلي بوقف الاستيراد عبر ايرز

البرغوثي: صمود سكان الخان الاحمر يفشل الخداع القضائي الذي مارسته اسرائيل

البرغوثي: صمود سكان الخان الاحمر يفشل الخداع القضائي الذي مارسته اسرائيل

التربية تعلن عن منح دراسية في المغرب وتركيا وفيتنام وكوبا وبولندا

التربية تعلن عن منح دراسية في المغرب وتركيا وفيتنام وكوبا وبولندا

منوعات

مرتدية &#34;كاش مايوه&#34;.. غادة عبدالرازق تؤدي قفزة خطيرة

مرتدية "كاش مايوه".. غادة عبدالرازق تؤدي قفزة خطيرة

مزق جسدها بتمعن بالمقص.. وفاة فنانة بعد أن طعنها زوجها

مزق جسدها بتمعن بالمقص.. وفاة فنانة بعد أن طعنها زوجها

سارة الودعاني بفيديو &#34;فاضح&#34;: صدري أصبح مثل فيفي عبده

سارة الودعاني بفيديو "فاضح": صدري أصبح مثل فيفي عبده

شيرين عبد الوهاب تفجر مفاجأة رمضان 2019.. وترفض دور المطربة

شيرين عبد الوهاب تفجر مفاجأة رمضان 2019.. وترفض دور المطربة

فيديو: رانيا فريد شوقي تفجر مفاجأة: هعتزل التمثيل بدري بدري

فيديو: رانيا فريد شوقي تفجر مفاجأة: هعتزل التمثيل بدري بدري

بدت كفتاة عشرينية.. نيللي كريم تثير ضجة بالهوت شورت

بدت كفتاة عشرينية.. نيللي كريم تثير ضجة بالهوت شورت

دنيا بطمة تفجّر مفاجأة مدوية عن حربها المستعرة مع حماتها

دنيا بطمة تفجّر مفاجأة مدوية عن حربها المستعرة مع حماتها

عزت أبو عوف: لم أقصد ان أسيء لعادل إمام ولكن؟

عزت أبو عوف: لم أقصد ان أسيء لعادل إمام ولكن؟

هوليوود.. سكارليت جوهانسون في دور متحول جنسيا

هوليوود.. سكارليت جوهانسون في دور متحول جنسيا

تهديدات لابنة مايكل جاكسون بالقتل.. والسبب؟

تهديدات لابنة مايكل جاكسون بالقتل.. والسبب؟

عربي

الاتحاد الأوروبي يأسف لعدم تسليم جيبوتي وإثيوبيا البشير إلى الجنائية الدولية

الاتحاد الأوروبي يأسف لعدم تسليم جيبوتي وإثيوبيا البشير إلى الجنائية الدولية

ليبرمان يهدّد &#34;بردّ عنيف&#34; على أي تواجد عسكري سوري بالمناطق منزوعة السلاح

ليبرمان يهدّد "بردّ عنيف" على أي تواجد عسكري سوري بالمناطق منزوعة السلاح

إسرائيل تطالب أمريكا بالكشف عن أماكن المفاعلات النووية السعودية

إسرائيل تطالب أمريكا بالكشف عن أماكن المفاعلات النووية السعودية

شاهد: أعلام أربع دول عربية داخل الكنيست الإسرائيلي.. لماذا؟

شاهد: أعلام أربع دول عربية داخل الكنيست الإسرائيلي.. لماذا؟