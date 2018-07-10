ليبرمان: سنبدأ في تشديد الإجراءات على جميع معابر غزة

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الجيش الإسرائيلي افيغدور ليبرمان، في بداية اجتماع لكتلة حزب (يسرائيل بيتنا): إنه أمر بتشديد الإجراءات على جميع المعابر مع قطاع غزة، مضيفاً: "يحرقون لنا كل يوم الغابات الطبيعية والحقول، وقد أحرقوا حتى الآن حوالي 28000 دونم، وهي تقريباً منطقة تساوي مساحة نتانيا أو رحوفوت.. لا ننوي امتصاص ذلك والسماح باستمراره".وأضاف ليبرمان: "خلال اليومين المقبلين، سنبدأ في تشديد الإجراءات على جميع المعابر، وقد أصدرت تعليمات للجيش الإسرائيلي، باتباع عدة خطوات، وسيبدؤون الشعور بأن هذا لن يعمل في جانب واحد"، وعلى غرار نتنياهو رفض ليبرمان تفصيل الخطوات التي أمر باتخاذها.