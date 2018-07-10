غباي: نتنياهو لم يعد سيد الأمن بل سيد الميكروفون فقط

رام الله - دنيا الوطنقال آفي غباي، رئيس المعسكر الصهيوني، إن "نتنياهو لم يعد سيد الأمن، ربما يكون سيد الميكروفون فقط.. الجنوب يحترق ونتنياهو يهرب من المسؤولية".إلى ذلك، قال رئيس حزب (يوجد مستقبل)، يئير لبيد: "لو كان نتنياهو في المعارضة اليوم، لكان سيقف على حدود غزة ويصرخ بأن هذه ليست الطريقة المناسبة لإدارة الأمن، لذلك نحن أكثر مسؤولية منه، نحن أكثر رسمية منه.. ومع ذلك، ليس هكذا يدار الأمن".