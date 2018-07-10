نتنياهو: ليس فقط سنُغلق (كرم أبو سالم) بل هناك خطوات إضافية

رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة (هآرتس): إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيتخذ إجراءات مشددة ضد قطاع غزة، وليس فقط إغلاق (معبر كرم أبو سالم)، رداً على الحرائق التي تسببها الطائرات الورقية التي تطلق من القطاع.ونقلت الصحيفة عن نتنياهو قوله في اجتماع لأعضاء حزب (الليكود) في الكنيست: إنه "بالتشاور مع وزير الجيش، سنشدد القبضة على نظام وحكم حركة حماس في قطاع غزة فوراً، وبالتالي سيتم إغلاق (معبر كرم أبو سالم)، وستكون هناك خطوات إضافية، لن أذكرها الآن، ولن أتناولها بالتفصيل".في هذا السياق، أكدت (يديعوت احرونوت) أن قرار إغلاق معبر أبو سالم، جاء في أعقاب الانتقادات الحادة التي وجهتها المعارضة الإسرائيلية لسياسة الحكومة تجاه حماس، والتأكيد بأن نتنياهو "عاجز" عن مواجهة الطائرات الورقية.