"فضيحة إيرانية" مع بدء العقوبات الأمريكية.. نقل 300 مليون يورو بالطائرات



وفي المحصلة ترى دوائر الأمن الأوروبي أنه لا يمكن أن يكون هناك أي دليل ملموس على هذا النوع من نقل الأموال النقدية.



وتفتح هذه القضية الباب واسعاً لمزيد من التوتر في العلاقات الأمريكية مع ألمانيا، التي تسعى بدورها لتقديم الحوافز الاقتصادية لإيران؛ لبقائها ملتزمة بشروط الاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن.



ومن المنتظر أن تدخل العقوبات الأمريكية الصارمة ضد القطاع المالي الإيراني حيز التنفيذ خلال الأشهر المقبلة؛ وهو ما يقلق نظام الملالي بسبب نفاد الأموال.من جانبها، تتابع أجهزة الاستخبارات الأمريكية والغربية الأموال النقدية الإيرانية؛ خشية استخدامها لتمويل الإرهاب؛ لكن الحكومة الألمانية تقول إن أجهزة الاستخبارات الألمانية ليس لديها دليل على نوايا إيران.وتتعامل وزارتا الخارجية والمالية في ألمانيا مع هذه الخطة على أعلى مستوى، خصوصاً وأن المفوض الإيراني بهذه الأموال النقدية هو علي ترزالي المسؤول رفيع المستوى في البنك المركزي الإيراني، والذي يخضع بالاسم للعقوبات الأمريكية.