ارتفاع حصيلة ضحايا الامطار الغزيرة باليابان الى 141 شخصاً

ارتفعت حصيلة القتلى جراء الأمطار الغزيرة التي اجتاحت غرب اليابان، إلى 141 شخصاً، بحسب ما أعلنته الحكومة اليابانية.





وأكدت الحكومة تواصل جهود فرق الإنقاذ من الشرطة والجيش للعثور على ناجين، وانتشال جثث الضحايا مع بدء تدفق مياه الفيضان، فيما لا يزال عشرات الأشخاص في عداد المفقودين، بحسب ما جاء على موقع (العربية).



وألغى رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي" جولة خارجية كان سيبدأها الأربعاء للتعامل مع أسوء كارثة فيضانات تجتاح اليابان منذ عام 1983، حيث أجبرت الملايين على ترك منازلهم.



رام الله - دنيا الوطن