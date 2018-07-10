دولي

"أطفال الكهف".. إخراج ثمانية وفرق الإنقاذ تستعد لإخراج الباقي

"أطفال الكهف".. إخراج ثمانية وفرق الإنقاذ تستعد لإخراج الباقي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تستعد فرق الغوص والإنقاذ لاستكمال عمليات إخراج الأولاد العالقين داخل أحد الكهوف في تايلاند، بعد تمكنهم حتى اللحظة من إخراج ثمانية أولاد، وبقاء أربعة ومدربهم في الداخل.

ويتلقى الأولاد الثمانية الذين خرجوا العلاج والرعاية الصحية في قسم خاص تم عزله خصيصا لهم داخل أحد المستشفيات القريبة، في حين قال الفريق الطبي إن صحة جميع الأولاد الذين خرجوا جيدة، ولا يعانون من أي ارتفاع في درجات الحرارة، ويتحدثون بشكل طبيعي، بحسب ما جاء على موقع (سي ان ان).

وذكر الفريق الطبي أن أحد الأولاد يعاني من التهاب بسيط في الرئة، فيما أظهرت الفحوصات أن ولدا آخر يعاني من بطء في دقات القلب، إلا أن كليهما يتحسنان بصورة سريعة، وفقا للتقارير الطبية.

وتمكنت عائلات الأطفال الأربعة الذين تم إنقاذهم في البداية من رؤية أطفالهم من وراء جدار زجاجي، إذ تم الحجر عليهم صحيا خوفا من حملهم لأي فيروسات أو أمراض من داخل الكهف.

ومع استمرار سقوط الأمطار بصورة غزيرة، يسابق الفريق الزمن لإخراج من بقي من الأولاد داخل الكهف.

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