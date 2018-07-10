صهره وزيراً للمالية.. أردوغان يُعلن حكومته الجديدة

رام الله - دنيا الوطنأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء أمس الاثنين، تشكيلته الوزارية التي ضمت نائباً، و16 وزيراً، أحدهم صهره بيرات البيرق، الذي عُيّن وزيراً للمالية.وأسندت في الحكومة الجديدة حقيبة الدفاع إلى قائد أركان الجيش هولوسي آكار، في حين حافظ مولود تشاوش أوغلو على موقعه وزيراً للخارجية، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).والبيرق (40 عاماً) متزوج من إٍسراء، الابنة الكبرى لأردوغان، وكان يشغل منذ 2015 منصباً وزارياً لا يقل أهمية هو وزير الطاقة، وقد شهد نفوذه في السنوات الأخيرة تنامياً لافتاً.وبدا أن الأسواق التي تخشى أن يمارس إردوغان ضغوطاً على المصرف المركزي، استقبلت بتشاؤم تعيين البيرق وزير للمالية، إذ خسرت الليرة التركية أكثر من 2% من قيمتها أمام الدولار فور شيوع النبأ.وإردوغان الذي بدأ الاثنين ولاية رئاسية جديدة من خمس سنوات مع صلاحيات واسعة، عين إضافة إلى وزراء الحكومة، فؤاد أوكطاي في منصب نائب الرئيس، وذلك بعدما شغل هذا التكنوقراطي في السابق منصب رئيس الوكالة التركية لإدارة الحالات الطارئة.وعمل أوقطاي البالغ من العمر (54 عاماً)، في العديد من المؤسسات التركية، أبرزها الخطوط الجوية التركية، ومجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية، ومؤسسة الاتصالات التركية.وتعهد أردوغان، بإعلاء شأن الجمهورية التركية في المرحلة القادمة، استناداً إلى مفهوم إدارة جديد.وأوضح أن تركيا ستتقدم في المرحلة الجديدة القادمة في كافة المجالات لا سيما الديمقراطية والحريات والاقتصاد والاستثمارات.وقال: "سنعزز قدرات تركيا في كافة المجالات، وفي مقدمتها الصناعات الدفاعية وأمن الحدود، وسنقوم بحملات كبيرة وضخمة في كافة المجالات، وخاصة في الاستثمار والاقتصاد الكلي"، مضيفاً: "أتعهد بإعلاء شأن جمهوريتنا عبر مفهوم إدارة جديد".وأكد أردوغان، أن إدارته ستواصل تحسين وتطوير النظام الإداري الجديد، مشيراً إلى أن ما يقع على عاتق الإدارة الجديدة بعد الآن، هو العمل الدؤوب من أجل إحياء حضارة تركيا وتلافي الوقت الضائع.وفي السياق، قال أردوغان: "بعد الآن سينفذ الرئيس مهامه بشكل يتناسب مع سلطتي التشريع والقضاء، وسنسعى أن نكون على قدر ما يستحقه جميع أبناء شعبنا، وليس فقط لمن صوّت لنا في الانتخابات، فشعبنا لم يتركنا وحدنا أبدًا، واختارنا مجدداً في انتخابات 24 حزيران/ يونيو لخدمته".