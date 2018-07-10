دولي

صهره وزيراً للمالية.. أردوغان يُعلن حكومته الجديدة

صهره وزيراً للمالية.. أردوغان يُعلن حكومته الجديدة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء أمس الاثنين، تشكيلته الوزارية التي ضمت نائباً، و16 وزيراً، أحدهم صهره بيرات البيرق، الذي عُيّن وزيراً للمالية.

وأسندت في الحكومة الجديدة حقيبة الدفاع إلى قائد أركان الجيش هولوسي آكار، في حين حافظ مولود تشاوش أوغلو على موقعه وزيراً للخارجية، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).

والبيرق (40 عاماً) متزوج من إٍسراء، الابنة الكبرى لأردوغان، وكان يشغل منذ 2015 منصباً وزارياً لا يقل أهمية هو وزير الطاقة، وقد شهد نفوذه في السنوات الأخيرة تنامياً لافتاً.

وبدا أن الأسواق التي تخشى أن يمارس إردوغان ضغوطاً على المصرف المركزي، استقبلت بتشاؤم تعيين البيرق وزير للمالية، إذ خسرت الليرة التركية أكثر من 2% من قيمتها أمام الدولار فور شيوع النبأ.

وإردوغان الذي بدأ الاثنين ولاية رئاسية جديدة من خمس سنوات مع صلاحيات واسعة، عين إضافة إلى وزراء الحكومة، فؤاد أوكطاي في منصب نائب الرئيس، وذلك بعدما شغل هذا التكنوقراطي في السابق منصب رئيس الوكالة التركية لإدارة الحالات الطارئة.

وعمل أوقطاي البالغ من العمر (54 عاماً)، في العديد من المؤسسات التركية، أبرزها الخطوط الجوية التركية، ومجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية، ومؤسسة الاتصالات التركية.

وتعهد أردوغان، بإعلاء شأن الجمهورية التركية في المرحلة القادمة، استناداً إلى مفهوم إدارة جديد.

وأوضح أن تركيا ستتقدم في المرحلة الجديدة القادمة في كافة المجالات لا سيما الديمقراطية والحريات والاقتصاد والاستثمارات.

وقال: "سنعزز قدرات تركيا في كافة المجالات، وفي مقدمتها الصناعات الدفاعية وأمن الحدود، وسنقوم بحملات كبيرة وضخمة في كافة المجالات، وخاصة في الاستثمار والاقتصاد الكلي"، مضيفاً: "أتعهد بإعلاء شأن جمهوريتنا عبر مفهوم إدارة جديد".

وأكد أردوغان، أن إدارته ستواصل تحسين وتطوير النظام الإداري الجديد، مشيراً إلى أن ما يقع على عاتق الإدارة الجديدة بعد الآن، هو العمل الدؤوب من أجل إحياء حضارة تركيا وتلافي الوقت الضائع.

وفي السياق، قال أردوغان: "بعد الآن سينفذ الرئيس مهامه بشكل يتناسب مع سلطتي التشريع والقضاء، وسنسعى أن نكون على قدر ما يستحقه جميع أبناء شعبنا، وليس فقط لمن صوّت لنا في الانتخابات، فشعبنا لم يتركنا وحدنا أبدًا، واختارنا مجدداً في انتخابات 24 حزيران/ يونيو لخدمته".

أخبار ذات صلة

ترمب لحلف الأطلسي: عليكم أن تبدؤوا دفع فواتيركم

ترمب لحلف الأطلسي: عليكم أن تبدؤوا دفع فواتيركم

غباي: نتنياهو لم يعد سيد الأمن بل سيد الميكروفون فقط

غباي: نتنياهو لم يعد سيد الأمن بل سيد الميكروفون فقط

وزير الخارجية الإثيوبي: جهود محمد بن زايد تنهي حرباً استمرت 20 عاماً

وزير الخارجية الإثيوبي: جهود محمد بن زايد تنهي حرباً استمرت 20 عاماً

&#34;فضيحة إيرانية&#34; مع بدء العقوبات الأمريكية.. نقل 300 مليون يورو بالطائرات

"فضيحة إيرانية" مع بدء العقوبات الأمريكية.. نقل 300 مليون يورو بالطائرات

ارتفاع حصيلة ضحايا الامطار الغزيرة باليابان الى 141 شخصاً

ارتفاع حصيلة ضحايا الامطار الغزيرة باليابان الى 141 شخصاً

&#34;أطفال الكهف&#34;.. إخراج ثمانية وفرق الإنقاذ تستعد لإخراج الباقي

"أطفال الكهف".. إخراج ثمانية وفرق الإنقاذ تستعد لإخراج الباقي

مراقب الدولة بإسرائيل: أكثر من مليوني إسرائيلي يفتقرون للحماية من التهديدات الصاروخية

مراقب الدولة بإسرائيل: أكثر من مليوني إسرائيلي يفتقرون للحماية من التهديدات الصاروخية

استقالة وزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون

استقالة وزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون

التعليقات

الدنيا حكايات

صواريخ سوريا

صواريخ سوريا

شؤون فلسطينية

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من قوات الاحتلال

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من قوات الاحتلال

فيديو: السلطات الاسرائيلية تهدم منزلين في قلنسوة داخل أراضي الـ48

فيديو: السلطات الاسرائيلية تهدم منزلين في قلنسوة داخل أراضي الـ48

قوات الاحتلال تعتقل أربعة فلسطينيين بالضفة وتصادر آلاف الشواكل

قوات الاحتلال تعتقل أربعة فلسطينيين بالضفة وتصادر آلاف الشواكل

الأسرى الإداريون في سجون الإحتلال يخوضون إضرابا عن الطعام ومقاطعة محاكم الإحتلال

الأسرى الإداريون في سجون الإحتلال يخوضون إضرابا عن الطعام ومقاطعة محاكم الإحتلال

اليوم.. رحلة بحرية من غزة لكسر الحصار

اليوم.. رحلة بحرية من غزة لكسر الحصار

اتحاد شركات أنظمة المعلومات &#34;بيتا&#34; تستنكر القرار الإسرائيلي بوقف الاستيراد عبر ايرز

اتحاد شركات أنظمة المعلومات "بيتا" تستنكر القرار الإسرائيلي بوقف الاستيراد عبر ايرز

البرغوثي: صمود سكان الخان الاحمر يفشل الخداع القضائي الذي مارسته اسرائيل

البرغوثي: صمود سكان الخان الاحمر يفشل الخداع القضائي الذي مارسته اسرائيل

التربية تعلن عن منح دراسية في المغرب وتركيا وفيتنام وكوبا وبولندا

التربية تعلن عن منح دراسية في المغرب وتركيا وفيتنام وكوبا وبولندا

منوعات

مرتدية &#34;كاش مايوه&#34;.. غادة عبدالرازق تؤدي قفزة خطيرة

مرتدية "كاش مايوه".. غادة عبدالرازق تؤدي قفزة خطيرة

مزق جسدها بتمعن بالمقص.. وفاة فنانة بعد أن طعنها زوجها

مزق جسدها بتمعن بالمقص.. وفاة فنانة بعد أن طعنها زوجها

سارة الودعاني بفيديو &#34;فاضح&#34;: صدري أصبح مثل فيفي عبده

سارة الودعاني بفيديو "فاضح": صدري أصبح مثل فيفي عبده

شيرين عبد الوهاب تفجر مفاجأة رمضان 2019.. وترفض دور المطربة

شيرين عبد الوهاب تفجر مفاجأة رمضان 2019.. وترفض دور المطربة

فيديو: رانيا فريد شوقي تفجر مفاجأة: هعتزل التمثيل بدري بدري

فيديو: رانيا فريد شوقي تفجر مفاجأة: هعتزل التمثيل بدري بدري

بدت كفتاة عشرينية.. نيللي كريم تثير ضجة بالهوت شورت

بدت كفتاة عشرينية.. نيللي كريم تثير ضجة بالهوت شورت

دنيا بطمة تفجّر مفاجأة مدوية عن حربها المستعرة مع حماتها

دنيا بطمة تفجّر مفاجأة مدوية عن حربها المستعرة مع حماتها

عزت أبو عوف: لم أقصد ان أسيء لعادل إمام ولكن؟

عزت أبو عوف: لم أقصد ان أسيء لعادل إمام ولكن؟

هوليوود.. سكارليت جوهانسون في دور متحول جنسيا

هوليوود.. سكارليت جوهانسون في دور متحول جنسيا

تهديدات لابنة مايكل جاكسون بالقتل.. والسبب؟

تهديدات لابنة مايكل جاكسون بالقتل.. والسبب؟

عربي

الاتحاد الأوروبي يأسف لعدم تسليم جيبوتي وإثيوبيا البشير إلى الجنائية الدولية

الاتحاد الأوروبي يأسف لعدم تسليم جيبوتي وإثيوبيا البشير إلى الجنائية الدولية

ليبرمان يهدّد &#34;بردّ عنيف&#34; على أي تواجد عسكري سوري بالمناطق منزوعة السلاح

ليبرمان يهدّد "بردّ عنيف" على أي تواجد عسكري سوري بالمناطق منزوعة السلاح

إسرائيل تطالب أمريكا بالكشف عن أماكن المفاعلات النووية السعودية

إسرائيل تطالب أمريكا بالكشف عن أماكن المفاعلات النووية السعودية

شاهد: أعلام أربع دول عربية داخل الكنيست الإسرائيلي.. لماذا؟

شاهد: أعلام أربع دول عربية داخل الكنيست الإسرائيلي.. لماذا؟