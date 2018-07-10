مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من قوات الاحتلال

رام الله - دنيا الوطناقتحمت مجموعة من المستوطنين باحات المسجد الاقصى المبارك، منذ الساعات الاولى من صباح اليوم الثلاثاء.جاء اقتحام المستوطنين لباحات المسجد الأقصى بحماية مشددة من قوات الاحتلال الاسرائيلي، ومن جهة باب المغاربة.