ضابط إسرائيلي: المواجهة العسكرية مع غزة اقتربت والأسابيع الثلاثة المقبلة مصيرية

رام الله - دنيا الوطننشر الجنرال احتياط إيتان داغونت، تغريدة على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، تطرق فيها إلى العقوبات الأخيرة التي فرضتها "إسرائيل" على غزة بسبب الطائرات الورقية الحارقة، بما في ذلك إغلاق (معبر كرم أبو سالم) وتقليص مساحة الصيد، أكد فيها أن المواجهة العسكرية في غزة اقتربت.وقال الجنرال داغونت، الذي كان يشغل منصب منسق أعمال الحكومة في المناطق الفلسطينية سابقاً: "إن الأسابيع الثلاثة المقبلة ستكون مصيرية، لا سيما أن اختبارات الثانوية العامة في إسرائيل شارفت على الانتهاء".