دولي

مراقب الدولة بإسرائيل: أكثر من مليوني إسرائيلي يفتقرون للحماية من التهديدات الصاروخية

مراقب الدولة بإسرائيل: أكثر من مليوني إسرائيلي يفتقرون للحماية من التهديدات الصاروخية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أظهر تقرير مراقب الدولة الذي نشره ظهر أمس الاثنين عن السلطات المحلية في "إسرائيل" أن أكثر من 2 مليون إسرائيلي يفتقرون للتحصينات والحماية من التهديدات الصاروخية.

ووفقا لموقع (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية، أشار مراقب الدولة في تقريره إلى الفجوات العميقة وانعدام أدنى مقومات الحماية الأمنية في البلدات والمدن غير اليهودية في "إسرائيل"، حيث أظهر التقرير افتقار أكثر من 46% من سكان البلدات العربية للحماية الأمنية بالإضافة إلى عدم تحصين المؤسسات التعليمية في المدن العربية.

وأظهر التقرير أيضا بأن البلدات غير اليهودية في "إسرائيل" لا يوجد بها ملاجئ حماية أمنية، حيث أنه بعد الفحص والتحقيق تبين بأن الملاجئ العامة لا توجد إلا في 11 سلطة محلية من أصل 71 سلطة محلية غير يهودية في "إسرائيل"، الأمر الذي دفع مراقب الدولة إلى توجيه دعوة  لعلاج هذه الفجوات على المستوى الوطني، بحسب ما جاء على موقع (عكا).

هذا وأظهر التقرير أيضا أنّ الملاجئ الموجودة في المدن العربية المعدودة غير صالحة للاستخدام في أوقات الطوارئ.

ووجه مراقب الدولة انتقاده إلى كل من قيادة الجبهة الداخلية التابعة للجيش الإسرائيلي لتقصيرها في صيانة الملاجئ وتجهيزها لأوقات الطوارئ.

كما أظهر التقرير أن أكثر من 127 ألف طالب عربي يدرسون في مؤسسات تعليمية غير محصنة ومحمية من التهديدات الصاروخية في أوقات الطوارئ.

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