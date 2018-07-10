فيديو: السلطات الاسرائيلية تهدم منزلين في قلنسوة داخل أراضي الـ48











رام الله - دنيا الوطنهدمت السلطات الاسرائيلية، اليوم الثلاثاء، منزلين في مدينة قلنسوة، داخل أراضي الـ 1948.وقال مواطنون: "إن الشرطة حاصرت الحي السكني في الجهة الغربية من المدينة، ومنعت المواطنين من الاقتراب ووفرت الحماية للجرافات التي شرعت بتنفيذ عملية هدم لمنزلين، بذريعة البناء غير المرخص، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).وكانت السلطات الإسرائيلية، هدمت أول من أمس الأحد، أربعة منازل في حي الظهر في مدينة أم الفحم، كما هدمت الثلاثاء الماضي منزلا قيد الإنشاء في حي الظهرات في عرعرة المجاورة.ومنذ عام 2017 هدمت السلطات الإسرائيلية 11 منزلا ومنشأة في مدينة قلنسوة، فميا لا يزال شبح الهدم يهدد أكثر من 50 منزلا.