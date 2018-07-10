قوات الاحتلال تعتقل أربعة فلسطينيين بالضفة وتصادر آلاف الشواكل

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، أربعة فلسطينيين في مناطق عدة بالضفة الغربية.بدوره، أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي أن قوات الجيش صادرت قطعة سلاح من نوع (M16) من مدينة قلقيلية، بالاضافة الى آلاف الشواكل، مدعيا أنها مخصصة لتنفيذ نشاطات ضد الجيش والمستوطنين.في غضون ذلك، أشار المتحدث إلى أن قوات الجيش نفذت حملة تمشيط وبحث بعد اطلاق نار وقع في محيط مستوطنة (بيت إيل) برام الله.