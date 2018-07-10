الثلاثاء: انخفاض على درجات الحرارة والجو غائم جزئياً إلى صافٍ

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 30-19 29-18 28-18 بيت لحم 30-19 29-18 28-18 رام الله والبيرة 28-18 27-17 26-17 طولكرم 32-23 31-23 30-23 نابلس 31-20 30-19 29-19 قلقيلية 32-23 31-23 30-23 جنين 33-23 32-23 31-23 سلفيت 30-19 29-18 28-18 طوباس 33-23 32-23 31-23 روابي 31-19 30-18 29-18 الخليل 28-18 27-17 26-17 غزه 29-24 29-24 29-24 أريحا 39-25 38-25 37-25 خانيونس 29-24 29-24 29-24 الأغوار الشمالية 37-23 36-23 35-23 رفح 31-23 30-23 30-23

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو اليوم الثلاثاء، غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة، تكون الأجواء غائمة جزئياً إلى صافية ولطيفة في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.الأربعاء 2018/07/11: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.الخميس 2018/07/12: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة؛ لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.الجمعة 2018/07/13: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ولايطرأ تغير يذكرعلى درجات الحرارة؛ لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: