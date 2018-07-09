الأسرى الإداريون في سجون الإحتلال يخوضون إضرابا عن الطعام ومقاطعة محاكم الإحتلال

رام الله - دنيا الوطن-ابراهيم مطرأكدت مفوضية الشهداء والأسرى والجرحى بحركة فتح ان قضية الاسرى وخاصة المعتقلين الادارين والأسرى الأطفال هي وجه التضامن مع قضية الاسرى.جاء ذلك عبر لقاء اعلامى مع مسؤول ملف العلاقات العامة بالمفوضية أ.أسامة مرتجى علي فضائية الكوفية .حيث أكد مرتجى بان سياسة الهمجية القمعية للاحتلال وتحويل الإعتقال الإداري الى عقاب جماعي للأسرى وعائلاتهم، والمبالغة في إعطاء قرارات الإداري وتجديدها للأسرى كنهج عنصري إنتقامي موضحا" ان الأسرى، ونشاطاتهم، لا تزال بإمكانها خلق موجات مؤثرة من النشاط على صعد عدة. لهذا، فإن بناء إستراتيجية لمواجهة النظام القضائي تعتمد جزئيا على رفع منسوب تأثير المعتقلين أنفسهم والاعتراف بدورهم كأعضاء وقادة في المقاومة وخاصة في ظل الالتفاف الشعبي والجماهير حول قضية الاسرى في سجون الاحتلال .واكد مرتجى علي ان انتهاك حق المعتقل الإداري والتعرض الي الحقوق المدنية والسياسية" و "لا يجوز القبض على أحد أو اعتقاله تعسفاً"، وأنه "لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون .كما أضاف مرتجى من خلال الحديث عن آلية محاكمة الفلسطينيين في محاكم عسكرية إسرائيلية لا تراعي أصول المحاكة العادلة المنصوص عليها قانونياً ودولياً والتي تحفظ لهم حقهم في المساواة أمام القانون، والمثول أمام محكمة مختصة ومستقلة وحيادية ومنشأة بحكم القانون.