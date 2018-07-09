اتحاد شركات أنظمة المعلومات "بيتا" تستنكر القرار الإسرائيلي بوقف الاستيراد عبر ايرز

رام الله - دنيا الوطناستنكر اتحاد شركات أنظمة المعلومات والاتصالات" بيتا " بشدة القرار الإسرائيلي بوقف الاستيراد والتصدير عبر معبر كرم أبوسالم مع قطاع غزة، معتبرا إياه بانه يأتي استمرارا لمسلسل الحصار الخانق على قطاع غزة.وقال د.ناهض عيد نائب رئيس مجلس إدارة"بيتا" في بيان صحفي: قرار الجانب الإسرائيلي يضيف إلى مسلسل الحصار مزيدامن المعاناة والظلم وسوف يزيد بشكل كبير سرعة التدهور الاقتصادي وتفاقم مشكلة البطالةوزيادة مستويات الفقر ويزيد في انهيار شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تتراوحتحت وطأة التضييق والاجراءات التعسفية المفروضة أصلاً على حركة البضائع والاجهزةالالكترونية.ودعا عيد المؤسسات الدولية والأمم المتحدة للضغط على الجانب الإسرائيلي للتراجععن هذا القرار الظالم، كما دعا المجلس التنسيقي وجميع مؤسسات القطاع الخاص إلى اجتماععاجل لتدارس تداعيات هذا القرار وآلية التعامل معه.