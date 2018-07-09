شؤون فلسطينية

البرغوثي: صمود سكان الخان الاحمر يفشل الخداع القضائي الذي مارسته اسرائيل

البرغوثي: صمود سكان الخان الاحمر يفشل الخداع القضائي الذي مارسته اسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
قال الدكتور مصطفى الرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية أن الصمود الباسل لسكان الخان الاحمر، وهبة المقاومة الشعبية المساندة لهم، بالاضافة الى الجهد القانوني المميز لفريق المحامين، قد كشف الخداع القضائي الكبير الذي مارسته الحكومة الاسرائيلية ضدهم حيث ان كافة القرارات القضائية الاسرائيلية ضدهم افتقدت لأي اساس قانوني وكانت متعارضة مع الحقائق والوقائع.

و قال البرغوثي ان المقاومة الشعبية للاجراءات الاسرائيلية و ما تعرض له المشاركون فيها من قمع اسرائيلي وحشي، فتحت الباب لضغوط سياسية ودبلوماسية كبيرة ضد القرارت الجائرة باقتلاع سكان الخان الأحمر، وأن الكفاح الشعبي سيستمر حتى اسقاط القرارات الجائرة.

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