التربية تعلن عن منح دراسية في المغرب وتركيا وفيتنام وكوبا وبولندا

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن توفر عدد من المنح الدراسية في بولندا وفيتنام وكوبا والمغرب وتركيا للحصول على درجة البكالوريوس في تخصصات مختلفة، بحيث يستطيع الطالب التقدم للمنافسة على دولة واحدة فقط، وفي حال عدم ترشيحه يستطيع التقدم للمنافسة على منح الدول التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً.ودعت الوزارة الطلبة الراغبين بالمنافسة على هذه المنح لزيارة موقعها الإلكتروني www.moehe.gov.psللاطلاع على كامل التفاصيل والتعليمات والشروط والتخصصات المطروحة وآلية تقديم الطلبات والمواعيد النهائية للتقديم، مؤكدة أنها لن تقبل أي طلب غير مستكمل ومطابق للشروط.وأشارت الوزارة إلى أن تقديم الطلبات للمنح المذكورة، مرفقاً معها الوثائق المطلوبة ومصدقة حسب الأصول، يكون في مقرها بحي الماصيون في رام الله أو في أحد مكاتب التعليم العالي في نابلس والخليل؛ فيما تقدم طلبات طلبة قطاع غزة في بمقر الوزارة في حي تل الهو