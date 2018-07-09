شؤون فلسطينية

أردوغان يؤدي اليمين الدستورية لتنتقل تركيا رسمياً إلى النظام الرئاسي

أردوغان يؤدي اليمين الدستورية لتنتقل تركيا رسمياً إلى النظام الرئاسي
رام الله - دنيا الوطن
أدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، اليمين الدستورية أمام البرلمان، لتنتقل البلاد رسمياً إلى النظام الرئاسي.

وحضر مراسم أداء اليمين، رئيس الوزراء رامي الحمد الله، نيابة عن رئيس دولة فلسطين محمود عباس، إلى جانب 14 رئيس دولة، و8 رؤساء حكومات، والعديد من الوفود الرسمية رفيعة المستوى.

وعقب استقباله من قبل نائب رئيس البرلمان المؤقت، حقي كولو، وقف أردوغان أمام منصة البرلمان، وقرأ نص اليمين الدستورية أمام أعضاء البرلمان، ليبدأ رسمياً بمهامه كأول رئيس في ظل النظام الجديد.

وخلال خروجه من البرلمان، أدلى أردوغان بتصريح مقتضب للصحفيين، وعد فيه الشعب التركي بمستقبل "أفضل"، وفق ما ذكرته وكالة أنباء (الأناضول).

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