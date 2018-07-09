نيابة عن الرئيس.. الحمد الله يُشارك بمراسم تنصيب أردوغان

رام الله - دنيا الوطنشارك رئيس الوزراء رامي الحمد الله، نيابة عن الرئيس محمود عباس، اليوم الاثنين في العاصمة التركية أنقرة، في مراسم تنصيب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.والتقى رئيس الوزراء إلى جانب مشاركته في مراسم التنصيب، الرئيس السوداني عمر البشير، والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، والرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس الغيني ألفا كوندي، ورئيس الوزراء الجزائري أحمد اويحيى، ورئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، ورئيس تركيا الأسبق عبد الله غول، ورئيس إقليم كردستان.وأطلع الحمد الله، رؤساء الوفود على الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، خاصة سياسة التوسع الاستيطاني، ومصادرة الأراضي وتهجير سكانها، إضافة إلى استمرار حصار قطاع غزة.وشدد على ضرورة دعم مبادرة الرئيس محمود عباس لإقامة مؤتمر سلام دولي برعاية دولية متعددة لإنهاء الاحتلال، والتوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكداً أهمية تعزيز أواصر التعاون بين فلسطين والدول في مجالات متعددة.