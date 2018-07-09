محكمة الاحتلال تُقرر الإفراج عن مواطنة تركية بشروط مُقيدة

قررت محكمة الاحتلال العسكرية، اليوم الاثنين، الإفراج عن المواطنة التركية "إبرو أوزكان"، بشروط مقيدة، بعد اعتقالها منذ نحو شهر، لم يسمح لها فيه بالتواصل مع عائلتها في تركيا.





وقال محامي المواطنة التركية عمر خمايسة: إن "محكمة سالم العسكرية "الإسرائيلية"، قررت إطلاق سراح أوزكان بشرط الرقابة القضائية".





وأوضح المحامي خمايسة بحسب (الأناضول)، أن المحكمة العسكرية، قررت إطلاق سراح "أوزكان" بشرط مصادرة جواز سفرها، ودفعها كفالة مالية قدرها 15 ألف شيكل، وتوقيعها مرتين أسبوعيًا على وثيقة إثبات حضور لدى أقرب مخفر شرطة بمكان إقامتها، لتتواصل محاكمتها وهي طليقة.





وأشار إلى أن قرار المحكمة سيدخل حيز التنفيذ، إن لم تعترض عليه نيابة الاحتلال العسكرية حتى الساعة 17.00 من مساء يوم غدٍ الثلاثاء.





وذكر خمايسة أنه "إذا لم تقدم النيابة العسكرية الإسرائيلية أدلة كافية لدى المحكمة، فإن قرار القاضي بإطلاق سراح أوزكان تحت الرقابة القضائية، سيكون قراراً نهائياً".





وأوضح، أنه في حال اعتراض النيابة على قرار المحكمة العسكرية، سيتم نقل القرار إلى محكمة أعلى.





وأكد أنه ما من إشارة على حظر المحكمة إدلاء أوزكان، تصريحات لوسائل الإعلام.





وأفاد خمايسة، أن مسؤولين من السفارة التركية في تل أبيب حضروا، اليوم، جلسة مقاضاة أوزكان.

رام الله - دنيا الوطن