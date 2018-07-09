شؤون فلسطينية

حادث سير بين خمس سيارات يوقع 12 إصابة قرب البيرة

حادث سير بين خمس سيارات يوقع 12 إصابة قرب البيرة
توضيحية وليس لها علاقة بالموضوع
رام الله - دنيا الوطن
أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بوقوع حادث سير، بالقرب من مدينة البيرة، أدى لوقوع عدد من الإصابات.

وقال الهلال لـ"دنيا الوطن": إن 12 إصابة وقعت قبل قليل، خلال حادث سير بين خمس سيارات، قرب البيرة، وجاري نقلهم لمستشفيات رام الله"، فيما لم يتم الكشف عن حالاتهم الصحية.

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