حادث سير بين خمس سيارات يوقع 12 إصابة قرب البيرة
رام الله - دنيا الوطن
أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بوقوع حادث سير، بالقرب من مدينة البيرة، أدى لوقوع عدد من الإصابات.
وقال الهلال لـ"دنيا الوطن": إن 12 إصابة وقعت قبل قليل، خلال حادث سير بين خمس سيارات، قرب البيرة، وجاري نقلهم لمستشفيات رام الله"، فيما لم يتم الكشف عن حالاتهم الصحية.
أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بوقوع حادث سير، بالقرب من مدينة البيرة، أدى لوقوع عدد من الإصابات.
وقال الهلال لـ"دنيا الوطن": إن 12 إصابة وقعت قبل قليل، خلال حادث سير بين خمس سيارات، قرب البيرة، وجاري نقلهم لمستشفيات رام الله"، فيما لم يتم الكشف عن حالاتهم الصحية.
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