حماس: الإجراءات الإسرائيلية بغزة تُمثل جريمة جديدة ضد الإنسانية

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة حماس: إن مصادقة حكومة الاحتلال على إجراءات إضافية لتشديد الحصار ومنع دخول المواد والبضائع إلى غزة، تمثل جريمة جديدة ضد الإنسانية، تضاف إلى سجل الاحتلال الأسود بحق شعبنا الفلسطيني وأهلنا في غزة.وأوضح الناطق باسمها فوزي برهوم، أن الصمت الإقليمي والدولي على جريمة الحصار الخانق المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 12 سنة، شجع الاحتلال على التمادي في إجراءاته الإجرامية المخالفة لحقوق الإنسان والقوانين الدولية.ودعت الحركة المجتمع الدولي للتحرك الفوري لمنع هذه الجريمة وتداعياتها الخطيرة، ومغادرة الموقف السلبي الصامت، والعمل على إنهاء حصار غزة، ووقف جرائم الاحتلال وانتهاكاته بحق غزة وسكانها، وإن الذي يتحمل كل النتائج المترتبة على هذه السياسات الإسرائيلية العنصرية المتطرفة هي حكومة الاحتلال.