التربية تستقبل أوائل "الإنجاز" وتحتفي بهم

رام الله - دنيا الوطناستقبلت وزارة التربية والتعليم العالي، بمشاركة وزيرها د. صبري صيدم، بمقرها الرئيس برام الله، اليوم، الطلبة الأوائل على فروع الثانوية العامة "الإنجاز"، تأكيداً على دعمها لكافة المتفوقين والمتميزين والاحتفاء بهم، والمضي قدماً في مسيرة التميز والإبداع.وحضر مراسم الاستقبال وكيل الوزارة د. بصري صالح، والوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتطوير أ. عزام أبو بكر، والوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية والأبنية واللوازم م. فواز مجاهد، ومدير عام القياس والتقويم والامتحانات د. محمد عواد، ومدير عام العلاقات الدولية والعامة نديم سامي، ومدير عام النشاطات الطلابية صادق الخضور، وعدد من مديري التربية وحشد من أهالي الطلبة وذويهم وأسرة الوزارة.وفي هذا السياق، قدم صيدم التهاني والتبريكات لكافة الطلبة على هذا التميز الذي تفخر به فلسطين وأهلها، واصفاً هذا اليوم بالتاريخي؛ مستذكراً الطلبة الشهداء الذين ارتقوا خلال مسيرات العودة في قطاع غزة، وطالبة الإنجاز في مدرسة "الإصرار" وجدان غياظة التي غيبها الموت بعد أن قاومت المرض، والأسيرة الطالبة عهد التميمي التي تتأهب لتقديم الإنجاز داخل معتقلات الاحتلال والمناضلة السبعينية خديجة أبو عرقوب التي تقدمت للإنجاز ضمن فئة كبار السن.وجدد الوزير تأكيد الوزارة على مواصلة تسجيل الإنجازات رغم كل التحديات التي يواجهها التعليم خاصة في مدينة القدس والبلدة القديمة في الخليل وقطاع غزة، معبراً أيضاً وباسم الأسرة التربوية عن شكره وتقديره لكل الداعمين والمناصرين لمسيرة التطوير ولكل الذين أسهموا في إنجاح امتحان الإنجاز على مستوى الوطن.وفي كلمة الطلبة المتفوقين، أكدت الطالبة لما داودي حضور القدس في وجدان العالم وعدم تغييبها، قائلة:" جئتكم اليوم من القدس التي أراد لها الاحتلال أن تغيب، فهي باقية لا تغيب وعازمون على البقاء دوماً في طليعة المشهد وطموحنا أقوى وعزيمتنا لن تخبو".ووجهت التحية للرئيس محمود عباس، مشيدةً بدور وزارة التربية وقيادتها في رعاية الطلبة المتفوقين في مختلف المجالات، معبرةً عن شكرها للمعلمين والمعلمات ومديري ومديرات المدارس على كل ما بذلوه من جهود.وفي نهاية مراسم الاستقبال، الذي تولى تسيير فقراتها مدير عام النشاطات الطلابية والناطق باسم الوزارة صادق الخضور، تم تقديم الدورع التقديرية للطلبة الأوائل.