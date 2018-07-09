الجهاد الإسلامي: تشديد إسرائيل الحصار على غزة إعلان حرب

رام الله - دنيا الوطنأكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء الاثنين، أن مصادقة حكومة الاحتلال على إجراءات إضافية لتشديد الحصار على قطاع غزة، ومنع دخول المواد والبضائع، يُعد "بمثابة إعلان حرب لن تكون المقاومة عاجزة أبدًا عن الرد عليه".وقالت الجهاد في بيان صحفي: إن سنوات الحصار الطويل التي عاشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، لم تفلح أبدأ في كسر صموده وزعزعة موقفه، الرافض لأي محاولات للمساس بحقوقه وثوابته".وشددت على أن سياسات الإرهاب المنظم التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية، لن تفلح بتحقيق أي من الأهداف المرسومة، وأن تواطؤ عديد من الأطراف والوفود التي تساوم الشعب الفلسطيني على نضاله وحقوقه مقابل تسهيلات محدودة، لن يشكل عاملًا في زعزعة ثقة الشعب الفلسطيني بخياراته وبرامجه ومقاومته.ولفتت إلى أن العالم كله يتحمل مسؤولية صمته وعجزه عن لجم سياسات الإرهاب التي ينتهجها الاحتلال، وتمادي حكومته وجيشه في العدوان على شعبنا.وأكدت الجهاد، أنها لن تتخلى عن مسؤولياتنا في الدفاع عن حقوق شعبنا، والتصدي لكل هذه السياسات العدوانية والرد عليها.وأضافت: "إننا في حالة تنسيق مع القوى والفصائل؛ لتقييم كافة المستجدات، بما فيها إجراءات الاحتلال الأخيرة التي نتعامل معها باعتبارها إعلان حرب جديد على الشعب الفلسطيني".