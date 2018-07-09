أبو عيطة: الوطن البديل وهم يردده متطرفون إسرائيليون

رام الله - دنيا الوطنأكد القائم بأعمال وزارة الإعلام فايز أبو عيطة، والقائم بأعمال السفارة الأردنية بالإنابة المستشار نزار القيسي عمق العلاقات الفلسطينية الأردنية، والدور التاريخي للمملكة في حماية المقدسات الإسلامية والمسحية، ودعم فلسطين في كل المحافل.وقال أبو عيطة خلال لقاء في مقر السفارة الأردنية برام الله، مساء الإثنين، إن فكرة الوطن البديل، التي يرددها متطرفون وسياسيون في حكومة الاحتلال مجرد أوهام، فللأردن استقلاله ودوره المحوري الداعم لفلسطين، وتتمسك القيادة الفلسطينية بالحرص على وحدة المملكة الشقيقة.فيما أشار القيسي، خلال استقبال وفد وزارة الإعلام، إلى أن فلسطين كانت وستبقى وستظل قضية الأردن الأولى، مثلما تستقر القدس ومقدساتها في هاجس كل أردني، كما تشكل أولية للملك عبد الله الثاني ابن الحسين، وللحكومة.وتباحث الطرفان تفعيل الشراكة والتعاون الإعلامي، وأعلن القيسى استعداد المملكة لتقديم الدعم في المجالات الإعلامية، واستضافة متدربين في القوانين الإعلامية، وخاصة المرئي والمسموع والإعلام الإلكتروني وإدارة المؤسسات الصحافية.وأثنى أبو عيطة على جاهزية الأردن الدائمة لتطوير الإعلام الفلسطيني، وتبادل الخبرات والتدريب في القوانين والتشريعات الإعلامية، كما أشاد بالخدمات التي يقدمها مكتب القنصل الأردني للصحفيين.