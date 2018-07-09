غنام: نجاح أبنائنا بالثانوية العامة دليل على تمسك شعبنا بالحياة وصلابة إرادته





كما وكرمت الطالبتين مرح عبد الخالق البرغوثي وأسرار جميل الفقيه لحصولهن على مراكز ضمن أوائل الثانوية العامة على مستوى الوطن.

























رام الله - دنيا الوطنأكدت محافظ رام الله والبيرة د. ليلى غنام بأن إصرار شعبنا على الحياه وتمسكه بالتقدم والتطور هو دليل جازم على إرادته الصلبة التي لن يثنيها المحتل مهما طال الزمان أو قصر، مبينة بأن المحتل الذي سلب أرضنا ومقدساتنا لن يستطيع سرقة فرحتنا وفرحة أبناءنا التي تجسدت بتفوقهم واجتيازهم مرحلة الثانوية العامة.جاء ذلك خلال جولة قامت بها برفقة مدير التربية والتعليم العالي الاستاذ باسم عريقات ورئيس بلدية بني زيد الغربية يزن الريماوي لأوائل المحافظة ولحالات خاصة مميزة من أبناء الأسرى في البلدة وتكريمهم لنجاحهم بالثانوية العامة.وأشارت غنام خلال الجولة بأن شعبنا هو شعب الجبارين الذي لا يقهر والذي يؤمن بأن النجاح هو نهاية المحتل الذي يسعى دائما لكسر إرادتنا، مبينة بأن دولتنا الأبدية ستنهض بسواعد وهمم الذين صبروا وقاوموا ظلم المحتل بالبسمة والنجاح، وثابروا وأصروا على رسم طريق مستقبلهم بالعلم والمعرفة, مشيدة بجهود مديرية التربية والتعليم ودورهم المتميز الذي ساهم في رفع مستوى المسيرة التعليمية في المحافظة.يذكر أن المحافظ كرمت ذوي الأسير ظافر الريماوي الذي تخرج من كلية الدراسات العليا داخل سجون الاحتلال, وابنتي الأسيرين عبد الكريم الريماوي ومحمد فهمي.