شؤون فلسطينية

غنام: نجاح أبنائنا بالثانوية العامة دليل على تمسك شعبنا بالحياة وصلابة إرادته

غنام: نجاح أبنائنا بالثانوية العامة دليل على تمسك شعبنا بالحياة وصلابة إرادته
رام الله - دنيا الوطن
أكدت محافظ رام الله والبيرة د. ليلى غنام بأن إصرار شعبنا على الحياه وتمسكه بالتقدم والتطور هو دليل جازم على إرادته الصلبة التي لن يثنيها المحتل مهما طال الزمان أو قصر، مبينة بأن المحتل الذي سلب أرضنا ومقدساتنا لن يستطيع سرقة فرحتنا وفرحة أبناءنا التي تجسدت بتفوقهم واجتيازهم مرحلة الثانوية العامة.

جاء ذلك خلال جولة قامت بها برفقة مدير التربية والتعليم العالي الاستاذ باسم عريقات ورئيس بلدية بني زيد الغربية يزن الريماوي لأوائل المحافظة ولحالات خاصة مميزة من أبناء الأسرى في البلدة وتكريمهم لنجاحهم بالثانوية العامة.

وأشارت غنام خلال الجولة بأن شعبنا هو شعب الجبارين الذي لا يقهر والذي يؤمن بأن النجاح هو نهاية المحتل الذي يسعى دائما لكسر إرادتنا، مبينة بأن دولتنا الأبدية ستنهض بسواعد وهمم الذين صبروا وقاوموا ظلم المحتل بالبسمة والنجاح، وثابروا وأصروا على رسم طريق مستقبلهم بالعلم والمعرفة, مشيدة بجهود مديرية التربية والتعليم ودورهم المتميز الذي ساهم في رفع مستوى المسيرة التعليمية في المحافظة.

يذكر أن المحافظ كرمت ذوي الأسير ظافر الريماوي الذي تخرج من كلية الدراسات العليا داخل سجون الاحتلال, وابنتي الأسيرين عبد الكريم الريماوي ومحمد فهمي.

كما وكرمت الطالبتين مرح عبد الخالق البرغوثي وأسرار جميل الفقيه لحصولهن على مراكز ضمن أوائل الثانوية العامة على مستوى الوطن.









أخبار ذات صلة

الجهاد الإسلامي: تشديد إسرائيل الحصار على غزة إعلان حرب

الجهاد الإسلامي: تشديد إسرائيل الحصار على غزة إعلان حرب

أبو عيطة: الوطن البديل وهم يردده متطرفون إسرائيليون

أبو عيطة: الوطن البديل وهم يردده متطرفون إسرائيليون

الوزير غنيم: الوضع المائي سيبقى صعبًا طالما ان الاحتلال قائم

الوزير غنيم: الوضع المائي سيبقى صعبًا طالما ان الاحتلال قائم

طبريا تهتز مجددًا.. سكان المنطقة يشعرون بهزة أرضية جديدة

طبريا تهتز مجددًا.. سكان المنطقة يشعرون بهزة أرضية جديدة

أكاديمي قطري: مقترح الدوحة بإعادة عمال غزة للعمل داخل إسرائيل للتخفيف عنهم

أكاديمي قطري: مقترح الدوحة بإعادة عمال غزة للعمل داخل إسرائيل للتخفيف عنهم

الضابطة الجمركية تتعامل مع 781 قضية خلال حزيران المنصرم

الضابطة الجمركية تتعامل مع 781 قضية خلال حزيران المنصرم

الخضري: إغلاق معبر كرم أبو سالم تشديد جديد لحصار غزة

الخضري: إغلاق معبر كرم أبو سالم تشديد جديد لحصار غزة

جامعة النجاح تطلق إحتفالاتها الرسمية بتخريج الفوج الثامن والثلاثين من طلبتها

جامعة النجاح تطلق إحتفالاتها الرسمية بتخريج الفوج الثامن والثلاثين من طلبتها

التعليقات

الدنيا حكايات

صواريخ سوريا

صواريخ سوريا

شؤون فلسطينية

أبو عيطة: الوطن البديل وهم يردده متطرفون إسرائيليون

أبو عيطة: الوطن البديل وهم يردده متطرفون إسرائيليون

غنام: نجاح أبنائنا بالثانوية العامة دليل على تمسك شعبنا بالحياة وصلابة إرادته

غنام: نجاح أبنائنا بالثانوية العامة دليل على تمسك شعبنا بالحياة وصلابة إرادته

الوزير غنيم: الوضع المائي سيبقى صعبًا طالما ان الاحتلال قائم

الوزير غنيم: الوضع المائي سيبقى صعبًا طالما ان الاحتلال قائم

الضابطة الجمركية تتعامل مع 781 قضية خلال حزيران المنصرم

الضابطة الجمركية تتعامل مع 781 قضية خلال حزيران المنصرم

الخضري: إغلاق معبر كرم أبو سالم تشديد جديد لحصار غزة

الخضري: إغلاق معبر كرم أبو سالم تشديد جديد لحصار غزة

جامعة النجاح تطلق إحتفالاتها الرسمية بتخريج الفوج الثامن والثلاثين من طلبتها

جامعة النجاح تطلق إحتفالاتها الرسمية بتخريج الفوج الثامن والثلاثين من طلبتها

جبارين: قرار محكمة لاهاي حول الجدار العنصري يُجرم الاحتلال

جبارين: قرار محكمة لاهاي حول الجدار العنصري يُجرم الاحتلال

الخطيب: نطالب الحكومة الأردنية بالتدخل المباشر لوقف الإجراءات الإسرائيلية بالقدس

الخطيب: نطالب الحكومة الأردنية بالتدخل المباشر لوقف الإجراءات الإسرائيلية بالقدس

منوعات

مرتدية &#34;كاش مايوه&#34;.. غادة عبدالرازق تؤدي قفزة خطيرة

مرتدية "كاش مايوه".. غادة عبدالرازق تؤدي قفزة خطيرة

مزق جسدها بتمعن بالمقص.. وفاة فنانة بعد أن طعنها زوجها

مزق جسدها بتمعن بالمقص.. وفاة فنانة بعد أن طعنها زوجها

سارة الودعاني بفيديو &#34;فاضح&#34;: صدري أصبح مثل فيفي عبده

سارة الودعاني بفيديو "فاضح": صدري أصبح مثل فيفي عبده

شيرين عبد الوهاب تفجر مفاجأة رمضان 2019.. وترفض دور المطربة

شيرين عبد الوهاب تفجر مفاجأة رمضان 2019.. وترفض دور المطربة

فيديو: رانيا فريد شوقي تفجر مفاجأة: هعتزل التمثيل بدري بدري

فيديو: رانيا فريد شوقي تفجر مفاجأة: هعتزل التمثيل بدري بدري

بدت كفتاة عشرينية.. نيللي كريم تثير ضجة بالهوت شورت

بدت كفتاة عشرينية.. نيللي كريم تثير ضجة بالهوت شورت

دنيا بطمة تفجّر مفاجأة مدوية عن حربها المستعرة مع حماتها

دنيا بطمة تفجّر مفاجأة مدوية عن حربها المستعرة مع حماتها

عزت أبو عوف: لم أقصد ان أسيء لعادل إمام ولكن؟

عزت أبو عوف: لم أقصد ان أسيء لعادل إمام ولكن؟

هوليوود.. سكارليت جوهانسون في دور متحول جنسيا

هوليوود.. سكارليت جوهانسون في دور متحول جنسيا

تهديدات لابنة مايكل جاكسون بالقتل.. والسبب؟

تهديدات لابنة مايكل جاكسون بالقتل.. والسبب؟

عربي

ليبرمان يهدّد &#34;بردّ عنيف&#34; على أي تواجد عسكري سوري بالمناطق منزوعة السلاح

ليبرمان يهدّد "بردّ عنيف" على أي تواجد عسكري سوري بالمناطق منزوعة السلاح

كشف نفطي جديد في مصر

كشف نفطي جديد في مصر

مقتل عشرات الحوثيين وتدمير دبابات مخبأة بالتحيتا بمحافظة الحديدة

مقتل عشرات الحوثيين وتدمير دبابات مخبأة بالتحيتا بمحافظة الحديدة

كتيبة (عقبة بن نافع) تتبنى الهجوم المسلح في تونس

كتيبة (عقبة بن نافع) تتبنى الهجوم المسلح في تونس