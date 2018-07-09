الوزير غنيم: الوضع المائي سيبقى صعبًا طالما ان الاحتلال قائم

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس سلطة المياه المهندس مازن غنيم ان سلطة المياه تتابع الوضع المائي في منطقة الجنوب وتحديدا في منطقة الظاهرية التي عانت خلال الفترة الماضية من نقص في كميات المياه، وانها تقوم بخطوات عملية لتحسين الوضع المائي في بلدة الظاهرية من خلال عمل طواقمها على اصلاح الاعطال التي حدثت مؤخرا فيبعض مصادر المياه المغذية، والتي حال الانتهاء منها سيشعر اهالي الظاهرية بتحسن في كميات المياه، جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس واعضاء بلدية الظاهرية في مقر سلطة المياه اليوم.واضاف المهندس غنيم أنه والى جانب ذلك فإن سلطة المياه تقوم بخطوات صارمة تتعلق بحملات ملاحقة المعتدين على خطوط ومصادر المياه لوقف التعديات والسرقات والتي تتسبب بفقدان كميات كبيرة من المياه، حيث تصل نسبة الفاقد في منطقةالجنوب الى 20 الف كوب يوميا وهي كمية كافية لسد الازمة المائية التي تعيشها مناطق جنوب الخليل. مشيرا في هذا الاطار الى انه جاري العمل على ايجاد حل جذري من خلال تحويل مقطع من خط المياه لتجاوز مقطع التعديات الامر الذي سيساهمفي تخفيف كميات الفاقد.واضاف م. غنيم ان سلطة المياه لن تؤول جهدا من اجل العمل على توفير كميات المياه المناسبة والعمل على وصولها للمواطن بعدالة، فهي تضع ضمن اولوياتها تنفيذ مشروع مد خط مياه للظاهرية والذي سيتم البدء به في العام القادم بعد رصدالتمويل المالي اللازم.