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ليبرمان يهدّد "بردّ عنيف" على أي تواجد عسكري سوري بالمناطق منزوعة السلاح

ليبرمان يهدّد "بردّ عنيف" على أي تواجد عسكري سوري بالمناطق منزوعة السلاح
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
هدد وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، برد عنيف من قبل جيشه، على أي محاولة انتشار للقوات السورية في منطقة حدودية منزوعة السلاح في هضبة الجولان.

وقال ليبرمان: إسرائيل تلتزم تماماً باتفاقية فك الاشتباك لعام 1974 وتصر على الالتزام بحذافيرها وأي انتهاك سيقابل برد عنيف من قبل الجيش، وفق ما نقلت عنه إذاعة (مونت كارلو).

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