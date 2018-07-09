ليبرمان يهدّد "بردّ عنيف" على أي تواجد عسكري سوري بالمناطق منزوعة السلاح

رام الله - دنيا الوطنهدد وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، برد عنيف من قبل جيشه، على أي محاولة انتشار للقوات السورية في منطقة حدودية منزوعة السلاح في هضبة الجولان.وقال ليبرمان: إسرائيل تلتزم تماماً باتفاقية فك الاشتباك لعام 1974 وتصر على الالتزام بحذافيرها وأي انتهاك سيقابل برد عنيف من قبل الجيش، وفق ما نقلت عنه إذاعة (مونت كارلو).