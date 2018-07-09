ليبرمان يهدّد "بردّ عنيف" على أي تواجد عسكري سوري بالمناطق منزوعة السلاح
رام الله - دنيا الوطن
هدد وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، برد عنيف من قبل جيشه، على أي محاولة انتشار للقوات السورية في منطقة حدودية منزوعة السلاح في هضبة الجولان.
وقال ليبرمان: إسرائيل تلتزم تماماً باتفاقية فك الاشتباك لعام 1974 وتصر على الالتزام بحذافيرها وأي انتهاك سيقابل برد عنيف من قبل الجيش، وفق ما نقلت عنه إذاعة (مونت كارلو).
هدد وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، برد عنيف من قبل جيشه، على أي محاولة انتشار للقوات السورية في منطقة حدودية منزوعة السلاح في هضبة الجولان.
وقال ليبرمان: إسرائيل تلتزم تماماً باتفاقية فك الاشتباك لعام 1974 وتصر على الالتزام بحذافيرها وأي انتهاك سيقابل برد عنيف من قبل الجيش، وفق ما نقلت عنه إذاعة (مونت كارلو).
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