طبريا تهتز مجددًا.. سكان المنطقة يشعرون بهزة أرضية جديدة

رام الله - دنيا الوطنشعر سكان منطقة طبريا، مساء اليوم الإثنين، بهزة أرضية جديدة قوتها 3.2 على مقياس ريختر، حيث هذه كانت الهزة رقم 26 خلال أقل من 24 ساعة.وفي وقت سابق، قال راصد الزلازل في المرصد الوطني للزلازل ولاء عجعج ، بأنه منذ الساعة 2:05 من ظهر أمس، تعرضت المنطقة الواقعة شمال مدينة طبريا إلى 25 هزة أرضية، كان آخرها في 8:35 صباحا تقريبا بقوة 2.3 درجة على مقياس ريختر، والعمق البؤري للزلزال 2 كم أسفل سطح الأرض، وكان في بحيرة طبريا ويبعد قرابة 3 كم عن المدينة.