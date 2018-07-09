دولي

استقالة وزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون

استقالة وزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون
بوريس جونسون وزير الخارجية البريطاني المستقيل
رام الله - دنيا الوطن
استقال بوريس جونسون وزير الخارجية البريطاني، من منصبه، بعد أيام من توصل رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، إلى موافقة وزراء كبار على إستراتيجية للخروج من الاتحاد الأوروبي.

ووفق هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، فإنه قبيل 30 دقيقة من عرض ماي، خطتها الجديدة الخاصة أمام البرلمان، قدم جونسون استقالته، والتي قبلتها ماي بعد ذلك.

كما جاءت الاستقالة بعد ساعات من تقديم وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، ديفيد ديفيس، استقالته من منصب.

وترك ديفيس منصبه بعد يومين من اجتماع بين ماي ووزرائها خلُص إلى الإعلان عن اتفاق حول الرغبة في الحفاظ على علاقة تجارية مع الاتحاد الأوروبي بعد خروج البلاد من الاتحاد.

وجاء في بيان صادر عن مكتب ماي، "قبلت رئيسة الوزراء بعد ظهر اليوم استقالة بوريس جونسون من منصب وزير الخارجية. سيعلن قريبا عن اسم من سيخلفه".

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