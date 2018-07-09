شؤون فلسطينية

أكاديمي قطري: مقترح الدوحة بإعادة عمال غزة للعمل داخل إسرائيل للتخفيف عنهم

أكاديمي قطري: مقترح الدوحة بإعادة عمال غزة للعمل داخل إسرائيل للتخفيف عنهم
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أقر الأكاديمي القطري علي الهيل، بوجود مقترح قطري بشأن السماح لعمال غزة بالعمل في إسرائيل، مُعربًا عن اعتقاده أن ثمة مفاوضات جرت من وراء الكواليس بين دولة قطر وبين حركة حماس، من جانب وبين قطر والسلطة الفلسطينية من جانب آخر.

وقال الهيل للإذاعة (سبوتنيك): إن مقترح قطر بعمل سكان قطاع غزة في إسرائيل، جاء للتخفيف عن أهل القطاع بشكل عام، مشيرًا إلى أن قطر عندما أحست أنه لا خيار لدى أهل غزة للعمل في مصر أو الأردن، لم تملك الدوحة إلا خيار واحد، هو أن تقترح أن يذهب أهل غزة إلى الضفة أو إسرائيل للعمل.

وأشار الهيل إلى أنه لا يعتقد أن حركة حماس تمانع  الطرح القطري، وأن وضعها السياسى يشعرها بالحرج من أن تقوم بمثل هذه الدعوى، لذلك قامت قطر بدور الوسيط فى هذا الموضوع، مضيفا أن الاقتراح القطري سيخدم الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

 

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