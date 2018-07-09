إسرائيل تطالب أمريكا بالكشف عن أماكن المفاعلات النووية السعودية

رام الله - دنيا الوطنأكدت القناة الإسرائيلية العاشرة، أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نقلت لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطوطها الحمراء بشأن الصفقة النووية التي ستتبلور ما بين الولايات المتحدة والسعودية.وقالت القناة: إن إسرائيل أدركت أنها لن تقدر على عرقلة الصفقة النووية، نظرا للربح المالي الكبير الذي ستجنيه أمريكا من ذلك، مضيفة: أنها ستدخل لخزنة أمريكا مليارات الدولارات، لذلك هي تحاول في الراهن وضع خطوط حمراء لهذه الصفقة.وأضافت أن وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينيتس، عرض على نظيره الأمريكي، ريك بيري، خلال لقاء في واشنطن قبل أسبوعين، المطالب الإسرائيلية، أولها التنسيق والشفافية من جانب الولايات المتحدة مع إسرائيل بشأن المفاوضات مع السعودية، فيما المطلب الثاني، معرفة المكان المتوقع لإنشاء هذه المفاعلات، مع ضرورة ألا تكون قريبة من إسرائيل، كذلك تطالب إسرائيل أن لا تكون هناك إمكانية لإثراء اليورانيوم من جانب السعودية في الصفقة.أما المطلب الرابع، أن تكون الولايات المحتدة المزودة الوحيدة للوقود التي ستستخدم لتشغيل المفاعلات النووية، وأن تقوم الولايات المتحدة كذلك بإخراج الوقود المستعملة الموجودة اليوم بحوزة السعودية لضمان عدم استخدام السعودية هذه الوقود لإثراء اليورانيوم.وقال موقع (المصدر) الإسرائيلي: إن مسؤول كبير من حكومة نتنياهو، أكدّ أن الوزير الأمريكي ريك بيري طمأن اللإسرائيليين أن إدارة ترامب ستأخذ بالحسبان المطالب الإسرائيلية، ولا سيما الأمن الإسرائيلي أثناء المفاوضات مع السعوديين على هذه الصفقة.يذكر أن القناة العاشرة كانت قد نشرت قبل 4 أشهر أن رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أعرب عن معارضته أمام الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على نية الولايات المتحدة نقل مفاعلات نووية للسعودية.