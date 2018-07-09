شاهد: أعلام أربع دول عربية داخل الكنيست الإسرائيلي.. لماذا؟

رام الله - دنيا الوطنقال موقع (المصدر) الإسرائيلي: إن مبنى الكنيست لم يعد فقط مكانًا للأحداث السياسية الجدية فقط، بل تخلى عن حلته الرسمية، وارتدى حلة خاصة بالمونديال الجاري في روسيا، حيث وصلت المباريات فيه إلى المرحلة الأخيرة.ورفعت داخل مقر الكنيست، أعلام كافة الدول المشاركة في المونديال، بما في ذلك أعلام الدول العربية "السعودية، ومصر، وتونس، والمغرب"، اضافة للعلم الإيراني.وقال المدير الإداري للكنيست الإسرائيلي، ألبرت سخروفيتش: إن البرلمان الإسرائيلي يلائم نفسه والأجواء العالمية، مظهرا إنه هيئة تواكب العصر وليس منقطعة.وأضاف سخروفيتش، أن الكنيست يتنظر هوية الرابح في كأس العالم في المباراة النهائية لمواصلة الاحتفالات، داعيًا زوار الكنيست إلى الاستمتاع بأجواء المونديال.وعلّق النائب العربي، أحمد الطيبي، على ذلك، مسلطا الضوء على العلم الإيراني ضمن أعلام الدول المشاركة في المونديال، كاتبا بسخرية أن وزيرة الرياضة والثقافة ميري ريغيف قد تطلب من وزير المالية موشيه كحلون وقف تمويل الجهة التي رفعت علم إيران في البرلمان وهي الكنيست.