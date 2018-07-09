عربي

مصر ترفض نتائج التحقيق الفرنسي بشأن الطائرة المنكوبة

مصر ترفض نتائج التحقيق الفرنسي بشأن الطائرة المنكوبة
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
نفت السلطات المصرية، صحة تقرير أعده محققو طيران فرنسيون ويفيد بأن حريق قمرة القيادة ربما تسبب في تحطم طائرة تابعة لشركة مصر للطيران كانت متجهة من باريس إلى القاهرة عام 2016.

وقال النائب العام: إن التحقيق المصري في حادث الرحلة 804 التابعة لشركة مصر للطيران لا يزال جاريا.

وأضاف البيان أن التقرير الفرنسي "لا أساس له" من الصحة، مضيفا أنه "تم العثور على آثار متفجرات على رفات الركاب وأجزاء من الطائرة."

وكانت وكالة التحقيقات الفرنسية (بي إي أيه) قد قالت الجمعة إن "الفرضية الأكثر احتمالا" هي أن حريقا اندلع في قمرة القيادة و "انتشر بسرعة، ما أدى إلى فقدان السيطرة". 

وقتل جميع الركاب البالغ عددهم 66 شخصا عندما تحطمت الطائرة في البحر الأبيض المتوسط في أيار/ مايو 2016.

أخبار ذات صلة

إسرائيل تطالب أمريكا بالكشف عن أماكن المفاعلات النووية السعودية

إسرائيل تطالب أمريكا بالكشف عن أماكن المفاعلات النووية السعودية

شاهد: أعلام أربع دول عربية داخل الكنيست.. لماذا؟

شاهد: أعلام أربع دول عربية داخل الكنيست.. لماذا؟

كشف نفطي جديد في مصر

كشف نفطي جديد في مصر

مقتل عشرات الحوثيين وتدمير دبابات مخبأة بالتحيتا بمحافظة الحديدة

مقتل عشرات الحوثيين وتدمير دبابات مخبأة بالتحيتا بمحافظة الحديدة

كتيبة (عقبة بن نافع) تتبنى الهجوم المسلح في تونس

كتيبة (عقبة بن نافع) تتبنى الهجوم المسلح في تونس

الدفاع الجوي السوري يتصدى لهجوم إسرائيلي على مطار التيفور بريف حمص

الدفاع الجوي السوري يتصدى لهجوم إسرائيلي على مطار التيفور بريف حمص

مقتل رجل أمن سعودي وبنغلاديشي في هجوم مُسلح بالرياض

مقتل رجل أمن سعودي وبنغلاديشي في هجوم مُسلح بالرياض

مقتل ستة أفراد من الحرس الوطني التونسي في اعتداء مُسلح

مقتل ستة أفراد من الحرس الوطني التونسي في اعتداء مُسلح

التعليقات

الدنيا حكايات

صواريخ سوريا

صواريخ سوريا

شؤون فلسطينية

الضابطة الجمركية تتعامل مع 781 قضية خلال حزيران المنصرم

الضابطة الجمركية تتعامل مع 781 قضية خلال حزيران المنصرم

الخضري: إغلاق معبر كرم أبو سالم تشديد جديد لحصار غزة

الخضري: إغلاق معبر كرم أبو سالم تشديد جديد لحصار غزة

جامعة النجاح تطلق إحتفالاتها الرسمية بتخريج الفوج الثامن والثلاثين من طلبتها

جامعة النجاح تطلق إحتفالاتها الرسمية بتخريج الفوج الثامن والثلاثين من طلبتها

جبارين: قرار محكمة لاهاي حول الجدار العنصري يُجرم الاحتلال

جبارين: قرار محكمة لاهاي حول الجدار العنصري يُجرم الاحتلال

الخطيب: نطالب الحكومة الأردنية بالتدخل المباشر لوقف الإجراءات الإسرائيلية بالقدس

الخطيب: نطالب الحكومة الأردنية بالتدخل المباشر لوقف الإجراءات الإسرائيلية بالقدس

الشاعر يلتقي وفد الشباب الفلسطيني المغترب

الشاعر يلتقي وفد الشباب الفلسطيني المغترب

بالأسماء.. داخلية غزة تُوضح آلية السفر على (معبر رفح) غداً

بالأسماء.. داخلية غزة تُوضح آلية السفر على (معبر رفح) غداً

شاهد: ماذا قالت والدة الطالبة المتفوقة فرح المدلل؟

شاهد: ماذا قالت والدة الطالبة المتفوقة فرح المدلل؟

منوعات

مرتدية &#34;كاش مايوه&#34;.. غادة عبدالرازق تؤدي قفزة خطيرة

مرتدية "كاش مايوه".. غادة عبدالرازق تؤدي قفزة خطيرة

مزق جسدها بتمعن بالمقص.. وفاة فنانة بعد أن طعنها زوجها

مزق جسدها بتمعن بالمقص.. وفاة فنانة بعد أن طعنها زوجها

سارة الودعاني بفيديو &#34;فاضح&#34;: صدري أصبح مثل فيفي عبده

سارة الودعاني بفيديو "فاضح": صدري أصبح مثل فيفي عبده

شيرين عبد الوهاب تفجر مفاجأة رمضان 2019.. وترفض دور المطربة

شيرين عبد الوهاب تفجر مفاجأة رمضان 2019.. وترفض دور المطربة

فيديو: رانيا فريد شوقي تفجر مفاجأة: هعتزل التمثيل بدري بدري

فيديو: رانيا فريد شوقي تفجر مفاجأة: هعتزل التمثيل بدري بدري

بدت كفتاة عشرينية.. نيللي كريم تثير ضجة بالهوت شورت

بدت كفتاة عشرينية.. نيللي كريم تثير ضجة بالهوت شورت

دنيا بطمة تفجّر مفاجأة مدوية عن حربها المستعرة مع حماتها

دنيا بطمة تفجّر مفاجأة مدوية عن حربها المستعرة مع حماتها

عزت أبو عوف: لم أقصد ان أسيء لعادل إمام ولكن؟

عزت أبو عوف: لم أقصد ان أسيء لعادل إمام ولكن؟

هوليوود.. سكارليت جوهانسون في دور متحول جنسيا

هوليوود.. سكارليت جوهانسون في دور متحول جنسيا

تهديدات لابنة مايكل جاكسون بالقتل.. والسبب؟

تهديدات لابنة مايكل جاكسون بالقتل.. والسبب؟

عربي

كشف نفطي جديد في مصر

كشف نفطي جديد في مصر

مقتل عشرات الحوثيين وتدمير دبابات مخبأة بالتحيتا بمحافظة الحديدة

مقتل عشرات الحوثيين وتدمير دبابات مخبأة بالتحيتا بمحافظة الحديدة

كتيبة (عقبة بن نافع) تتبنى الهجوم المسلح في تونس

كتيبة (عقبة بن نافع) تتبنى الهجوم المسلح في تونس

الدفاع الجوي السوري يتصدى لهجوم إسرائيلي على مطار التيفور بريف حمص

الدفاع الجوي السوري يتصدى لهجوم إسرائيلي على مطار التيفور بريف حمص