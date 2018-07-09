نتنياهو: مستعدون لأي زلازل قد تحدث في إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: إن كافة الأجهزة في بلاده، مستعدة لأي طارئ يتغلق بحدوث زلازل في المستقبل.
وأضاف نتنياهو خلال خطابه أمام الكنيست: قمنا بعدد من الاجراءات، تحسبا لوقوع هزات أرضية في إسرائيل، متابعًا: سنحمي إسرائيل من التهديدات الزلزالية والتي مصدرها الطبيعة.
وأوضح قائلًا: نحضّر مع وزير المالية ووزير الجيش خططًا طويلة الأمد، ومتعددة الموارد لمعالجة قضية الهزات الأرضية، مضيفًا: هذا سيتطلب صرف تكاليف باهظة ويجب القيام بذلك على مراحل وخلال عدة سنوات ولكن سيتم طرح ذلك على المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية خلال الأيام القريبة المقبلة.
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: إن كافة الأجهزة في بلاده، مستعدة لأي طارئ يتغلق بحدوث زلازل في المستقبل.
وأضاف نتنياهو خلال خطابه أمام الكنيست: قمنا بعدد من الاجراءات، تحسبا لوقوع هزات أرضية في إسرائيل، متابعًا: سنحمي إسرائيل من التهديدات الزلزالية والتي مصدرها الطبيعة.
وأوضح قائلًا: نحضّر مع وزير المالية ووزير الجيش خططًا طويلة الأمد، ومتعددة الموارد لمعالجة قضية الهزات الأرضية، مضيفًا: هذا سيتطلب صرف تكاليف باهظة ويجب القيام بذلك على مراحل وخلال عدة سنوات ولكن سيتم طرح ذلك على المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية خلال الأيام القريبة المقبلة.
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