دولي

نتنياهو: مستعدون لأي زلازل قد تحدث في إسرائيل

نتنياهو: مستعدون لأي زلازل قد تحدث في إسرائيل
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: إن كافة الأجهزة في بلاده، مستعدة لأي طارئ يتغلق بحدوث زلازل في المستقبل.

وأضاف نتنياهو خلال خطابه أمام الكنيست: قمنا بعدد من الاجراءات، تحسبا لوقوع هزات أرضية في إسرائيل، متابعًا: سنحمي إسرائيل من التهديدات الزلزالية والتي مصدرها الطبيعة.

وأوضح قائلًا: نحضّر مع وزير المالية ووزير الجيش خططًا طويلة الأمد، ومتعددة الموارد لمعالجة قضية الهزات الأرضية، مضيفًا: هذا سيتطلب صرف تكاليف باهظة ويجب القيام بذلك على مراحل وخلال عدة سنوات ولكن سيتم طرح ذلك على المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية خلال الأيام القريبة المقبلة.

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