نتنياهو: مستعدون لأي زلازل قد تحدث في إسرائيل

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: إن كافة الأجهزة في بلاده، مستعدة لأي طارئ يتغلق بحدوث زلازل في المستقبل.وأضاف نتنياهو خلال خطابه أمام الكنيست: قمنا بعدد من الاجراءات، تحسبا لوقوع هزات أرضية في إسرائيل، متابعًا: سنحمي إسرائيل من التهديدات الزلزالية والتي مصدرها الطبيعة.وأوضح قائلًا: نحضّر مع وزير المالية ووزير الجيش خططًا طويلة الأمد، ومتعددة الموارد لمعالجة قضية الهزات الأرضية، مضيفًا: هذا سيتطلب صرف تكاليف باهظة ويجب القيام بذلك على مراحل وخلال عدة سنوات ولكن سيتم طرح ذلك على المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية خلال الأيام القريبة المقبلة.