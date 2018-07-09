جامعة النجاح تطلق إحتفالاتها الرسمية بتخريج الفوج الثامن والثلاثين من طلبتها

رام الله - دنيا الوطنتحت رعاية الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، وبحضور الدكتور صبري صيدم، وزير التربية والتعليم العالي، ممثلاً للرئيس، والدكتور هاني النابلسي، عضو مجلس أمناء الجامعة ممثلاً عن رئيس المجلس، وأعضاء مجلس الأمناء، والأستاذ الدكتور ماهر النتشة، القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتورة خيرية رصاص، نائب رئيس الجامعة لشؤون العلاقات الخارجية والدولية، مستشارة رئيس الوزراء، ورنا البسطامي، عقيلة دولة رئيس الوزراء الأستاذ الدكتور رامي حمد الله، ونواب رئيس الجامعة ومساعديه وجميع عمداء كليات الجامعة ورؤساء الأقسام والهيئات الإدارية في الجامعة وبحضور رسمي وشعبي من مختلف فئات المجتمع وقطاعاته، أطلقت جامعة النجاح الوطنية يوم الإثنين الموافق 9/7/2018، باكورة الإحتفالات بتخريج الفوج الثامن والثلاثين من طلبتها (فوج المئوية)، بحفل تكريم أوائل الكليات والأقسام وطلبة كلية الشرف، حيث أُقيم الحفل في مسرح سمو الأمير تركي بن عبد العزيز في الحرم الجامعي الجديد.وتأتي حفلات التخريج الرسمية لهذا العام بالتزامن مع مرور مائة عام على تأسيس مدرسة النجاح وتدرجها التاريخي لتصبح جامعة، وتندرج هذه الحفلات ضمن سلسة من الفعاليات والأنشطة التي تقيمها الجامعة احتفالاً بالمئوية.وشهد الحفل حضور عدد من الوزراء وأعضاء من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعدد من المحافظين ورؤساء البلديات في الضفة الغربية، وممثلي المؤسسات الرسمية والشعبية وعدد من قادة الأجهزة الأمنية في المحافظة بالإضافة إلى الطلبة الأوائل وذويهم.واستمراراً لعادات الجامعة وتقاليدها السنوية بدأ الحفل بدخول موكب أوائل الكليات والأقسام في الجامعة إلى المسرح تلاه دخول موكب المساعدين والنواب والعمداء ومدراء المراكز والأقسام في الجامعة، ومن ثم موكب ممثّل رئيس دولة فلسطين ورئيس مجلس الأمناء، وأعضاء مجلس الأمناء، والأستاذ الدكتور القائم بأعمال رئيس الجامعة، حيث بدأ الحفل بعزف السلام الوطني الفلسطيني وقراءة آيات من القرآن الكريم.في حين تولى عرافة الحفل الأستاذ الدكتور خليل عودة ،الذي أعلن انطلاق الاحتفال الرسمي بدعوة الدكتور هاني النابلسي، ممثل رئيس مجلس أمناء الجامعة لإلقاء كلمته.كلمة مجلس أمناء الجامعةوفي كلمته بالنيابة عن رئيس مجلس أمناء الجامعة صبيح المصري، رحب الدكتور النابلسي بالحضور الكريم في رحاب جامعة النجاح الوطنية، ناقلاً تحيات المصري للطلبة الأوائل وذويهم وجميع الحضور، مشيداً بدور جامعة النجاح الوطنية وخطواتها المتسارعة نحو التميّز لتكون في طليعة المؤسسات الوطنية، مشيراً إلى أن الحضور الرسمي الكبير في الحفل يعكس حرص القيادة الفلسطينية على تعزيز دور الجامعات الفلسطينية التي تصنع العقول المفكرة والكفاءات العلمية القادرة على بناء الوطن وازدهاره.وأضاف الدكتور النابلسي قائلاً "الجامعة تحتفل في كل عام بموسم حصاد الخير، والخريجون اليوم هم هذه الثمار، والأمل معقود عليكم أيها الأبناء لنصعد الجبل جميعاً نستشرف الأعالي، الجامعة هي نبض الوطن وهي جزء منه، وما يحدث على أرض الواقع ينعكس عليها إيجاباً وسلباً، وهي بفضل وعي العاملين فيها و الطلبة والمجتمع من حولها، استطاعت أن تحافظ على استقلاليتها ونزاهتها ومصداقيتها، ونحن في مجلس الأمناء نعمل ما استطعنا على تطوير الجامعة ونحترم قراراتها، وندعم جهودها في التطور والتقدّم".واختتم الدكتور النابلسي كلمته مقدماً التهنئة والتبريك للطلبة الأوائل وذويهم الذين انتظروا هذا اليوم بفارغ الصبر وعظيم الشوق.كلمة الأستاذ الدكتور القائم بأعمال رئيس الجامعةوفي كلمته رحب الأستاذ الدكتور ماهر النتشة، القائم بأعمال رئيس الجامعة، بالحضور اكريم في هذه المناسبة المتجددة، مشيراً إلى أنها تأتي هذا العام بالتزامن مع احتفال الجامعة بمناسبة مرور مائة عام على تأسيس النجاح التي كانت نشأتها الأولى في عام 1918 من القرن الماضي، حيث كانت مدرسة النجاح، ثم معهد النجاح الوطني عام 1941 إلى أن أصبحت في عام 1977 جامعة فلسطينية وطنية تسابق الزمن في انجازاتها وتقدمها وعطائها.وقدّم الأستاذ الدكتور النتشة شكره لرئيس مجلس الأمناء صبيح المصري وجميع أعضاء المجلس لتعاونهم مع إدارة الجامعة في رسم سياساتها العامة والخاصة، وفي تطويرها أكاديمياً وإدارياً، شاكراً جميع العاملين والعاملات في الجامعة الذين يخلصون في عملهم وأدائهم من أجل أن تظل النجاح عنواناً للنجاح.كما تحدّث الأستاذ الدكتور النتشة وبشكل مختصر عن أبرز وأهم الإنجازات التي حققتها الجامعة في العام الماضي والخطط والبرامج التي تسعى إلى تحقيقها مستقبلاً، حيث أشار إلى أن الجامعة وخلال العام الأكاديمي 2017 – 2018، اعتمدت برامج أكاديمية جديدة تضاف إلى البرامج الأكاديمية المعتمدة في الجامعة، حيث تم اعتماد برنامج دكتوراه جديد وثلاثة برامج ماجستير وأحد عشر برنامج بكالوريوس، وبهذا زاد عدد البرامج الأكاديمية في الجامعة ووصل عددها إلى مائة وخمسة وأربعين برنامجاً، خمسٌ وثمانون برنامجاً في البكالوريوس في مختلف التخصصات وسبعةٌ وستون برنامجاً للماجستير، وثلاثة برامج دكتوراه، والعمل جار على إضافة برامج جديدة وتخصصات حديثة تواكب التطورات العلمية الحاصلة على المستويين المحلي والعالمي.كما أضاف الأستاذ الدكتور النتشة أن الجامعة حصلت في العام الماضي على شهادة الأيزو العالمية لمعهد النجاح للطفولة، ومركز التعليم الإلكتروني، وهي عضو فعّال في العديد من المجالس التنفيذية لشبكات عالمية، مؤكداً على أن الجامعة تخصص الميزانيات وتمنح الجوائز، وتحفز الباحثين على المنافسة والإبداع وقد خصصت الجامعة ميزانية للبحث العلمي ضمن موازنتها المالية في كل عام، ولهذا ازداد عدد الأبحاث المنشورة التي قدمها أعضاء هيئة التدريس في الجامعة محلياً وعالمياً، ووصل عدد الأبحاث المنشورة في مجلات ذات عامل تأثير على قاعدة بيانات Scopus العالمية إلى أكثر من ثلاثمائة بحث في العام 2017.واستكمل الأستاذ الدكتور النتشة حديث عن إنجازات الجامعة بحصولها على المركز الأول فلسطينياً والسابع والعشرين عربياً حسب تصنيف ويبومتركس، والمركز 45 عربياً حسب تصنيف QS وأصبحت ضمن الألفية الثانية من بين ستة وعشرين ألف جامعة على مستوى العالم، وعلى مستوى مباني الجامعة، فإنه تبذل حالياً مساعٍ حثيثة لتنفيذ خطة أعدت لإنشاء "مبنى لسكن الطالبات" التابع للجامعة ، والسعي جار أيضا لتنفيذ مبنى استثماري يشتمل على سوق تجاري ومواقف سيارات ومكاتب وسكن طلبة في الحرم القديم.كما أكد الأستاذ الدكتور النتشة على اعتماد الجامعة أسلوب الشفافية في العمل، والنزاهة في تقديم الحقائق، ومن أجل ذلك جاء تقرير هيئة الرقابة المالية والإدارية للعام 2017-2018 إيجابياً ومنصفاً للجامعة.واختتم كلمته بتقديم التهنئة لطلبة الخريجين وذويهم قائلاً " وإلى أهالي الخريجين أقول بوركت جهودكم، وهنيئاً لكم هذا الإنجاز التي تحقق بفضل صبركم وتعبكم ودعمكم لأبنائكم، ولأبنائنا الخريجين أقول هنيئاً لكم هذا النجاح وهذا التفوق، فأنتم رصيد هذا الوطن، وأنتم الذين نعول عليكم في بناء المستقبل الواعد.كلمة الدكتور صبري صيدم، ممثلاً عن الرئيسبدوره، نقل الوزير صيدم تحيات وتبريكات رئيس دولة فلسطين، ورئيس الوزراء للحضور، معبراً عن سعادته بتخريج كوكبة جديدة من طلبة هذه الجامعة المتميزة ببرامجها وإنجازاتها، مؤكداً على ضرورة توفير الدعم والإسناد لهؤلاء الطلبة؛ لتمكينهم من بناء حياتهم المهنية المقبلة.وسلم صيدم اعتماد تخصص الدكتوراة في اللغة العربية، مشيداً بجهود الكوادر الإدارية والأكاديمية في الجامعة؛ لافتاً إلى أن هذا التخصص سيسهم في تحقيق خدمة نوعية لطلبة "النجاح" وللذين سيلتحقون به من مختلف المؤسسات التعليمية وغيرها.وشدد الوزير على اهتمام الوزارة باستحداث المزيد من التخصصات النوعية والحيوية وخاصة في مجال التعليم المهني والتقني التي تنسجم مع حاجة سوق العمل وبما يسهم في خدمة الاقتصاد الوطني، منوهاً في هذا الإطار إلى الجهود المبذولة في سبيل تعزيز التوجه نحو هذه التخصصات من خلال عديد الخطوات التي قادتها الوزارة بالشراكة مع المؤسسات الشريكة.وبارك الوزير للخريجين وأهاليهم، متمنياً لهم النجاح في حياتهم المهنية وبناء مهاراتهم وخدمة شعبهم والسعي الدائم لتطوير أنفسهم والاستفادة من الخبرات والتجارب والتسلح بالقيم النبيلة.كما حيا طلبة الإنجاز وبارك لهم و لذويهم، مستذكرا الشهداء من طلبة الثانوية العامة الذين لم يمهلهم الاحتلال لمشاركة زملائهم الفرحة.الإعلان عن حصول الإعتماد لبرنامج دكتوراة في اللغة العربيةوفي مفاجئة سارة لجامعة النجاح الوطنية، قدّم الدكتور صبري صيدم للأستاذ الدكتور ماهر النتشة أوراق الإعتماد الرسمي من وزارة التربية والتعليم العالي لبرنامج دكتوراة اللغة العربية.وبهذه المناسبة شكر الأستاذ الدكتور النتشة الدكتور صيدم على المفاجأة السارة، مثمناً على الإنجاز الجديد للجامعة التي أصبحت بالبرنامج الجديد تقدّم أربعة برامج في الدكتورة وهي الدكتورة في الفيزياء والدكتوراة في الكيمياء بالتعاون مع جامعة لانكستر والدكتوراة في الفقه والتشريع إلى جانب الإعتماد الجديد لبرنامج دكتوراة باللغة العربية.كلمة الطالب الأول على الجامعةوألقى الطالب معتصم باسم غوادرة الأول على جامعة النجاح من قسم اللغة العربية في كلية العلوم الإنسانية بمعدل تراكمي 4/4، كلمة الطالب الأول على الجامعة والتي قال فيها ببلاغته وفصاحه وأبياته الشعرية :" إنها مسيرةٌ لقيَتِ المشقةَ فرضيَتْ بها، وسابقتِ النجومَ فلم تقنعْ بشيءٍ دونَها، وحكمَتْ بالتفوق فأدركتْ ثمارَها، وإنَّ اللهَ إذا أراد ثمرًا غرس له غرسًا تحبونَهُ، وأنشأ له طلابًا لا يملونَهُ، وما من غرسٍ إلا كان له جذورٌ، إن طابَ أساسها فنعمَ الأساسُ، وأنا سأبدأ بأساسي والديّ"وقدّم الطالب غوادرة مجموعة من الأبيات الشعرية من تأليفه شكر فيها والديه على كل ما قدماه له حتى يصل إلى درجة التميّز التي نصبته الأول على الجامعة، مستكملاً كلمته بأبيات شعرية أخرى عن الوطن وترابه، وأبيات شكر فيها مدرسيه وجامعته جامعة النجاح الوطنية.واختتم الطالب غوادرة كلمته بالحديث إلى زميلاته وزملائه الخريجين قائلاً " زميلاتي وزملائي الخريجين، لقد أسعدت بالتحدث عنكم، أمام الحضور الكريم، وأقول لكم: تَخرّجُنا بداية وليس نهاية، فهو بدايةٌ لأعظم فصل من فصول حياتنا العلمية والعملية، واعلموا أن على هذه الأرض ما يستحق النجاح والتقدم، فهذه الأرض أم البدايات، أم النهايات، كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين".ومع نهاية حفل التخريج قام الدكتور هاني النابلسي ممثلاً عن رئيس مجلس أمناء الجامعة وأعضاء المجلس والأستاذ الدكتور ماهر النتشة، القائم بأعمال رئيس الجامعة، بتوزيع الشهادات التكريمية للطلبة الأوائل حيث تم تكريم أوائل الجامعة ومن ثم أوائل الكليات، تخللتها فقرة موسيقية، ليستكمل التكريم بأوائل الاقسام وطلبة كلية الشرف.في حين قدمت جوقة كلية الفنون الجميلة مقطوعات موسيقية واغاني من التراث الوطني الفلسطيني.يُذكر أن جامعة النجاح ستستكمل حفلات تخريج الفوج الثامن والثلاثين لمختلف الكليات أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 10-12/7/2018.