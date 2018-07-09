جبارين: قرار محكمة لاهاي حول الجدار العنصري يُجرم الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنقال مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين: إن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في لاهاي، بشأن عدم شرعية الجدار العنصري، يشكل منجما قانونيا ذهبيا يتعلق بالحالة الفلسطينية وبالامكان تجريم الاحتلال من خلاله.واضاف جبارين لاذاعة (صوت فلسطين) ظهر اليوم الاثنين في الذكرى الرابعة عشر لاصدار الرأي الاستشاري بشأن الجدار العنصري من محكمة لاهاي، ان هذا الرأي هو قاعدة قانونية بامكان الاستفادة منه لاجبار الشركات الاجنبية بوقف عملها في المستوطنات او التبادل التجاري بين هذه الدول ومنتجات المستوطنات اضافة الى قضايا اخرى.وأوضح جبارين، أنه من خلال الرأي الاستشاري لمحكمة لاهاي انه تم وقف مشروع القطار الخفيف في القدس المحتلة من قبل الشركة الفرنسية المنفذة بعد مراسلات فلسطينية لهذه الشركة.