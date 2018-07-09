الخطيب: نطالب الحكومة الأردنية بالتدخل المباشر لوقف الإجراءات الإسرائيلية بالقدس

أكد مدير عام أوقاف القدس الشيخ عزام الخطيب، أن قرار حكومة الاحتلال السماح لأعضاء الكنيست باقتحام المسجد الأقصى، هي قرارات استفزازية هدفها تغيير الوضع القانوني والتاريخي للمسجد.وأضاف الخطيب في حديث صحفي، ظهر اليوم الاثنين بأن حكومة الإحتلال لا تلتزم بالعقل و المنطق في اجراءاتها، وتقوم بتشريع قوانين غاية في الخطورة بهدف السيطرة على الأقصى.وطالب الخطيب الحكومة الأردنية بالتدخل المباشر لوقف هذه الإجراءات، محذرا من مغبة المساس بالمقدسات الإسلامية في المدينة المحتلة.