الرفاعي: وفد من القيادة الفلسطينية يزور سوريا

رام الله - دنيا الوطنقال سمير الرفاعي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح: إن وفدا من القيادة الفلسطينية، يزور العاصمة السورية دمشق اليوم، لبحث عدد من القضايا المهمة مع الجانب السوري.وأضاف الرفاعي، في تصريحات إذاعية، اليوم الاثنين، أن عدة لقاءات ستعقد بين الجانبيين أهم ما ستتناوله ملف إعادة إعمار مخيم اليرموك، والعلاقات الثنائية بين البلدين على ضوء المستجدات في المنطقة.وبين الرفاعي، أن عودة بعض اللاجئين لمخيم اليرموك بدأت بالفعل ولكن بوتيرة بطيئة بسبب إجراءات البدء باعادة الإعمار وبخاصة البنى التحتية في المخيم.