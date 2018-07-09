فتح للعمادي: من يتحدث عن الشعب الفلسطيني هي فقط قيادته

رام الله - دنيا الوطنرد عاطف أبو سيف المتحدث باسم حركة فتح، على تصريحات السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة والمتعلقة بوجود خطة إعادة تأهيل غزة مقابل الافراج عن الجنود الاسرائيليين المحتجزين، حيث قال: إنه الاولى من يتحدث عن أوضاع الشعب الفلسطيني هو الشعب الفلسطيني وحده ممثلًا بالقيادة.وقال ابو سيف لـ (صوت فلسطين)، انه من المستغرب منحركة حماس انها تبحث عن حلول جانبية وانسانية دون الاهتمام بالمصلحة الوطنية العليا، سيما في هذا الوقت الحرج والمحاولات الاميريكية والاسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية مشيرا الى ان سبب الوضع المزري في قطاع غزة هي اسرائيل جراء حصارها المتواصل منذ اكثر من احد عشر عاماً.وطالب ابو سيف حركة حماس بتمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها كاملة في قطاع غزة، لافتًا إلى ان مواجهة كل التحديات يكمن في تحقيق المصالحة وتمكين الحكومة في غزة بعيدا عن البحث عن اثمان سياسية وحلول جانبية.