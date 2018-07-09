رسمياً.. إسرائيل تُغلق معبر كرم أبو سالم وتقلص مساحة الصيد ببحر غزة

رام الله - دنيا الوطن

قال الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه تقرر إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري مع قطاع غزة، وذلك رداً على الحرائق التي تندلع في غلاف غزة.





وأوضح الناطق باسم جيش الاحتلال، إن ذلك يأتي بعد قبول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الحرب أفيغدور ليبرمان مقترح رئيس الأركان غادي أيزنكوت بزيادة الضغط على حماس.





وأضاف: "يستثنى من ذلك الإمدادات الإنسانية (بما في ذلك المواد الغذائية والأدوية) والتي سيتم الموافقة عليها كلُ على حدة من قبل منسق الأنشطة الحكومية في المناطق".







وتابع: "يمنع عمليات الاستيراد والتصدير لقطاع غزة، ويجري تقليص مساحة الصيد من تسعة أميال إلى ستة ميل، مشدداً على أن الاحتلال سيُكثف من إجراءات الضغط والعقوبات ضد حماس في غزة.



