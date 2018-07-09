رسمياً.. إسرائيل تُغلق معبر كرم أبو سالم وتقلص مساحة الصيد ببحر غزة
رام الله - دنيا الوطن
قال الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه تقرر إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري مع قطاع غزة، وذلك رداً على الحرائق التي تندلع في غلاف غزة.
وأوضح الناطق باسم جيش الاحتلال، إن ذلك يأتي بعد قبول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الحرب أفيغدور ليبرمان مقترح رئيس الأركان غادي أيزنكوت بزيادة الضغط على حماس.
وأضاف: "يستثنى من ذلك الإمدادات الإنسانية (بما في ذلك المواد الغذائية والأدوية) والتي سيتم الموافقة عليها كلُ على حدة من قبل منسق الأنشطة الحكومية في المناطق".
وتابع: "يمنع عمليات الاستيراد والتصدير لقطاع غزة، ويجري تقليص مساحة الصيد من تسعة أميال إلى ستة ميل، مشدداً على أن الاحتلال سيُكثف من إجراءات الضغط والعقوبات ضد حماس في غزة.
وفي ذات السياق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن حكومته ستغلق معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة للضغط على حركة حماس، بسبب "رعب الطائرات الورقية".
وأوضح نتنياهو، وفق ما أوردت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، أن القرار سيبدأ العمل به اعتباراً من يوم غد الثلاثاء.
وكانت صحيفة (إسرائيل اليوم)، كشفت النقاب عن إقامة هيئة إطفاء مركزية في غلاف غزة، على ضوء كثرة الحرائق بالمنطقة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، نتيجة سقوط وسائل حارقة من قطاع غزة.
وذكرت الصحيفة، أن مدير الإطفاء والإنقاذ "تسبر سمحي" قرر مؤخرًا إقامة الهيئة المركزية، والتي ستكون مسئولة بشكل حصري عن إخماد الحرائق الناتجة عن الطائرات والبالونات الحارقة.
بدوره، قال وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، إن إسرائيل ستعمل على خفض العمل على معابر قطاع غزة، وتقليل دخول البضائع والاحتياجات كرد فعل على إطلاق الطائرات الورقية الحارقة باتجاه مستوطنات غلاف غزة.
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