العمادي: بدأنا مفاوضات صفقة تبادل أسرى بين حماس وإسرائيل منذ ثلاث سنوات

رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس اللجنة القطرية لإعمار غزة، السفير القطري، محمد العمادي: إن قطر بدأت مفاوضات صفقة تبادل أسرى بين حماس وإسرائيل منذ ثلاث سنوات، مشيراً إلى أن إسرائيل، أخطأت بإعادة اعتقال أسرى (صفقة شاليط).





وأوضح العمادي، لهيئة الإذاعة الإسرائيلية (كان)، أمس الأحد، أن الدوحة، أبلغت الإسرائيليين بخطئهم، وطالبتهم بتصحيحه ثم الجلوس، وبدء المفاوضات مجدداً.







وأضاف: "الفجوة بين حماس وإسرائيل كبيرة حتى الآن، ولا يوجد تقدم ملموس"، منوهاً إلى أن حماس وإسرائيل غير مهتمتان باندلاع حرب في الوقت الحالي.وقال العمادي: "من غير الممكن عقد صفقة مقابل ميناء ومطار، فالصفقات فقط سجناء مقابل سجناء"، مضيفاً: "لا مشكلة لدى إسرائيل في مقترح بهدنة ما بين خمس إلى عشر سنوات".