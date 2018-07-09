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كشف نفطي جديد في مصر

كشف نفطي جديد في مصر
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
علنت شركة إيني الإيطالية، اليوم الاثنين، عن كشف نفطي ثان في حوض فاغور بصحراء مصر الغربية، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".

ويأتي الكشف النفطي الثاني بعدما ذكرت وزارة البترول المصرية، في نيسان الماضي، أنها تمكنت من تحقيق كشف نفطي في الصحراء الغربية.

وأوضح رئيس الشركة العامة للبترول، أنه تم حفر البئر في نهاية كانون الثاني الماضي.

وكثفت وازرة البترول والثروة المعدنية في مصر طرح العطاءات في السوق العالمية وعقد الاتفاقيات البترولية للبحث عن النفط، لزيادة معدلات الإنتاج في مادتي البترول والغاز.

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