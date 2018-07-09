مباشر | ع الرصيف - لو صار زلزال شو أول شي رح تعملو ؟

دولي

قائمة أقوى دول العالم.. إسرائيل بالمرتبة الثامنة والسعودية والإمارات أخيراً

قائمة أقوى دول العالم.. إسرائيل بالمرتبة الثامنة والسعودية والإمارات أخيراً
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
احتفى موقع (إسرائيل تتكلم بالعربية) الإسرائيلي، بتصنيف تبنته مجلة أمريكية، وضع دولة الاحتلال ضمن أبرز الدول نفوذاً اقتصادياً وسياسياً في العالم لعام 2018.

وقال الموقع، إن مجلة (يو إس نيوز) الأمريكية، أدرجت إسرائيل في المرتبة الثامنة، ضمن تصنيف أكثر الدول قوة في العالم، لافتاً إلى أن هذا التصنيف عكس النفوذ الاقتصادي والسياسي لكل بلد، ويقدر قوة تحالفاتها الدولية وقوتها العسكرية.

وتصدرت الولايات المتحدة وروسيا هذا التصنيف فيما حلت إسرائيل في المرتبة الثامنة والمملكة العربية السعودية في التاسعة، والإمارات في المرتبة العاشرة.

أما إيران فوضعها التصنيف الأمريكي في المرتبة (13)، قبل تركيا والهند وأستراليا، في حين منح قطر المرتبة العشرين، وتم إدراج مصر بعدها بمسافة في المرتبة 25.

أخبار ذات صلة

اقتراح فضائي قد يحل أزمة أطفال الكهف في 25 ساعة

اقتراح فضائي قد يحل أزمة أطفال الكهف في 25 ساعة

إخراج 4 وتبقى 9.. عملية إنقاذ &#34;أطفال الكهف&#34; بتايلاند تدخل يومها الثاني

إخراج 4 وتبقى 9.. عملية إنقاذ "أطفال الكهف" بتايلاند تدخل يومها الثاني

مصرع 14 شخصاً في اشتباكات بين قوات حكومة نيكاراغوا والمعارضين

مصرع 14 شخصاً في اشتباكات بين قوات حكومة نيكاراغوا والمعارضين

بدعوى نقلها خمس زجاجات عطر لحماس.. إسرائيل تُحاكم مواطنة تركية

بدعوى نقلها خمس زجاجات عطر لحماس.. إسرائيل تُحاكم مواطنة تركية

الشرطة البريطانية تفتح تحقيقاً جنائياً في موت امرأة تعرضت لغاز الأعصاب (نوفيتشوك)

الشرطة البريطانية تفتح تحقيقاً جنائياً في موت امرأة تعرضت لغاز الأعصاب (نوفيتشوك)

ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار باليابان إلى 100 قتيل

ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار باليابان إلى 100 قتيل

مقتل 24 شخصاً وإصابة 184 آخرين بعد خروج قطار عن سكته بتركيا

مقتل 24 شخصاً وإصابة 184 آخرين بعد خروج قطار عن سكته بتركيا

لأول مرة منذ 50 عاماً.. مناورات مشتركة بين فرنسا وإسرائيل

لأول مرة منذ 50 عاماً.. مناورات مشتركة بين فرنسا وإسرائيل

التعليقات

الدنيا حكايات

صواريخ سوريا

صواريخ سوريا

شؤون فلسطينية

الشاعر يلتقي وفد الشباب الفلسطيني المغترب

الشاعر يلتقي وفد الشباب الفلسطيني المغترب

شاهد: ماذا قالت والدة الطالبة المتفوقة فرح المدلل؟

شاهد: ماذا قالت والدة الطالبة المتفوقة فرح المدلل؟

شاهد: طلاب الثانوية العامة في غزة يتسلمون شهادات (الإنجاز)

شاهد: طلاب الثانوية العامة في غزة يتسلمون شهادات (الإنجاز)

الأعرج يُؤكد أهمية الاستثمار في مجالات المياه والنفايات الصُلبة

الأعرج يُؤكد أهمية الاستثمار في مجالات المياه والنفايات الصُلبة

وزارة الاتصالات وPalPay توقعان اتفاقية تقديم خدمات الدفع الإلكتروني في البريد

وزارة الاتصالات وPalPay توقعان اتفاقية تقديم خدمات الدفع الإلكتروني في البريد

الخارجية: تحذر من مخاطر التعايش مع اقتحامات الأقصى وباحاته بصفتها مألوفة ومعتادة

الخارجية: تحذر من مخاطر التعايش مع اقتحامات الأقصى وباحاته بصفتها مألوفة ومعتادة

اتحاد الإحصائيين العرب يمنح الإحصاء الفلسطيني &#34;قلادة التميز الإحصائي العربي&#34;

اتحاد الإحصائيين العرب يمنح الإحصاء الفلسطيني "قلادة التميز الإحصائي العربي"

غزة: إصابة شاب بجروح خطيرة بعد انفجار قنبلة أثناء العبث بها

غزة: إصابة شاب بجروح خطيرة بعد انفجار قنبلة أثناء العبث بها

منوعات

مرتدية &#34;كاش مايوه&#34;.. غادة عبدالرازق تؤدي قفزة خطيرة

مرتدية "كاش مايوه".. غادة عبدالرازق تؤدي قفزة خطيرة

مزق جسدها بتمعن بالمقص.. وفاة فنانة بعد أن طعنها زوجها

مزق جسدها بتمعن بالمقص.. وفاة فنانة بعد أن طعنها زوجها

سارة الودعاني بفيديو &#34;فاضح&#34;: صدري أصبح مثل فيفي عبده

سارة الودعاني بفيديو "فاضح": صدري أصبح مثل فيفي عبده

شيرين عبد الوهاب تفجر مفاجأة رمضان 2019.. وترفض دور المطربة

شيرين عبد الوهاب تفجر مفاجأة رمضان 2019.. وترفض دور المطربة

فيديو: رانيا فريد شوقي تفجر مفاجأة: هعتزل التمثيل بدري بدري

فيديو: رانيا فريد شوقي تفجر مفاجأة: هعتزل التمثيل بدري بدري

بدت كفتاة عشرينية.. نيللي كريم تثير ضجة بالهوت شورت

بدت كفتاة عشرينية.. نيللي كريم تثير ضجة بالهوت شورت

دنيا بطمة تفجّر مفاجأة مدوية عن حربها المستعرة مع حماتها

دنيا بطمة تفجّر مفاجأة مدوية عن حربها المستعرة مع حماتها

عزت أبو عوف: لم أقصد ان أسيء لعادل إمام ولكن؟

عزت أبو عوف: لم أقصد ان أسيء لعادل إمام ولكن؟

هوليوود.. سكارليت جوهانسون في دور متحول جنسيا

هوليوود.. سكارليت جوهانسون في دور متحول جنسيا

تهديدات لابنة مايكل جاكسون بالقتل.. والسبب؟

تهديدات لابنة مايكل جاكسون بالقتل.. والسبب؟

عربي

كشف نفطي جديد في مصر

كشف نفطي جديد في مصر

مقتل عشرات الحوثيين وتدمير دبابات مخبأة بالتحيتا بمحافظة الحديدة

مقتل عشرات الحوثيين وتدمير دبابات مخبأة بالتحيتا بمحافظة الحديدة

كتيبة (عقبة بن نافع) تتبنى الهجوم المسلح في تونس

كتيبة (عقبة بن نافع) تتبنى الهجوم المسلح في تونس

الدفاع الجوي السوري يتصدى لهجوم إسرائيلي على مطار التيفور بريف حمص

الدفاع الجوي السوري يتصدى لهجوم إسرائيلي على مطار التيفور بريف حمص