قائمة أقوى دول العالم.. إسرائيل بالمرتبة الثامنة والسعودية والإمارات أخيراً

رام الله - دنيا الوطن

احتفى موقع (إسرائيل تتكلم بالعربية) الإسرائيلي، بتصنيف تبنته مجلة أمريكية، وضع دولة الاحتلال ضمن أبرز الدول نفوذاً اقتصادياً وسياسياً في العالم لعام 2018.



وقال الموقع، إن مجلة (يو إس نيوز) الأمريكية، أدرجت إسرائيل في المرتبة الثامنة، ضمن تصنيف أكثر الدول قوة في العالم، لافتاً إلى أن هذا التصنيف عكس النفوذ الاقتصادي والسياسي لكل بلد، ويقدر قوة تحالفاتها الدولية وقوتها العسكرية.وتصدرت الولايات المتحدة وروسيا هذا التصنيف فيما حلت إسرائيل في المرتبة الثامنة والمملكة العربية السعودية في التاسعة، والإمارات في المرتبة العاشرة.أما إيران فوضعها التصنيف الأمريكي في المرتبة (13)، قبل تركيا والهند وأستراليا، في حين منح قطر المرتبة العشرين، وتم إدراج مصر بعدها بمسافة في المرتبة 25.